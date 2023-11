«Bob ♥ Abishola» endet im Mai

US-Fernsehen

Mit dem Ende der fünften Staffel wird auch die Serie eingestellt.

CBS verkündete, dass Comedyserieihr Serienfinale am Montag, den 13. Mai um 20.30 Uhr auf dem CBS Television Network haben wird. Die Serie wird nach der kommenden fünften Staffel im Network abgesetzt. Wie bereits angekündigt, wird die fünfte Staffel am Montag, den 12. Februar Premiere haben."Wir sind sehr stolz darauf, «Bob Hearts Abishola» als CBS-Comedy zu bezeichnen, da sie dazu beigetragen hat, eine neue Generation von Programmen auf dem Network zu etablieren", sagte Amy Reisenbach, Präsidentin von CBS Entertainment. "Diese Serie hat eine familiäre Liebesgeschichte und eine Arbeitsplatzkomödie über die Erfahrungen von Einwanderern mit herzlichem Humor und Emotionen in Szene gesetzt und gleichzeitig die nigerianische Kultur authentisch dargestellt. Es ist dem unvergleichlichen Chuck Lorre, dem großartigen Kreativteam um Al Higgins, Gina Yashere und Matt Ross sowie den Talenten von Billy Gardell, Folake Olowofoyeku und der gesamten Besetzung zu verdanken, dass diese Serie und ihre Figuren zum Leben erweckt wurden und bei den Zuschauern Anklang fanden. Wir planen, dies in diesem Frühjahr zu feiern und den Fans die tollsten Episoden zur Erinnerung zu geben."«Bob Hearts Abishola» handelt von einer unwahrscheinlichen Liebesgeschichte, aber auch von der Prämisse, dass Einwanderer Amerika groß machen", so die ausführenden Produzenten Gina Yashere, Matt Ross und Chuck Lorre. "Wir haben es geliebt, diese Geschichten zum Leben zu erwecken und freuen uns, dass die Fans das letzte Kapitel dieser beiden Familien und die unglaubliche Arbeit dieser talentierten Besetzung und Crew sehen können."«Bob Hearts Abishola» ist eine Liebesgeschichte über Bob (Billy Gardell), einen Geschäftsmann für Kompressionsstrümpfe mittleren Alters aus Detroit, der sich unerwartet in seine Herzkrankenschwester Abishola (Folake Olowofoyeku), eine nigerianische Einwanderin, verliebt, während er sich von einem Herzinfarkt erholt, und sich zum Ziel setzt, sie für sich zu gewinnen. Unbeeindruckt von Abisholas anfänglichem Desinteresse oder den großen Unterschieden in ihrer Herkunft war Bob fest entschlossen, ihr Herz zu gewinnen, und heiratete sie schließlich in dieser komödiantischen Untersuchung des Lebens von Einwanderern in Amerika.