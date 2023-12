«Big Brother» soll zur Serie werden

International

Die Produktionsfirma Act 4 will aus einem Roman eine Fernsehserie machen.

Nach Informationen des Branchendienstes „Variety“ könnte aus dem Roman "Stóri bróðir" von Skuli Sigurdsson baldwerden. Die isländische Produktionsfirma Act 4 arbeitet an einer Serienadaption. Das Produktionsstudio wurde Anfang 2023 von einer Gruppe isländischer Manager gegründet.«Big Brother» erzählt die Geschichte eines Detektivs und eines Enthüllungsjournalisten, die sich aufmachen, einen "mysteriösen Fall" zu lösen, wie es in der Beschreibung heißt. Männer werden bei jedem Vollmond vom scheinbar gleichen Täter brutal zusammengeschlagen. Die Geschichte wird aber auch aus der Perspektive des Täters erzählt, der seine Verbrechen als Vergeltung für alte Untaten sieht."Ich habe «Big Brother» letzten Sommer gelesen, nachdem ich von vielen Seiten nur Gutes darüber gehört hatte", sagt Olafsson, der demnächst in der zweiten Staffel der Apple TV+ Erfolgsserie «Severance» zu sehen sein wird. "Das Buch hat mich sofort in seinen Bann gezogen, es ist fantastisch geschrieben, rasant und fühlte sich genau richtig an, um daraus eine Serie zu machen. Unser Team bei Act 4 freut sich sehr darauf, Skulis Buch auf die Leinwand zu bringen, und wir wissen, dass Krimifans es lieben werden. Ich habe schon lange keinen so fantastischen Debütroman mehr gelesen. Ich würde den Leuten auch empfehlen, in Zukunft nach Skulis Büchern Ausschau zu halten, denn er hat gerade seinen zweiten Roman «The Man from São Paulo» veröffentlicht.