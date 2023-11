MGM+ verlängert «Godfather of Harlem»

US-Fernsehen

ABC Signature ist mit der Produktion einer vierten Staffel beauftragt worden.

MGM+ gab bekannt, dass er grünes Licht für die vierte Staffel der Emmy-gekrönten Dramaseriegegeben hat, in der Hauptrolle der Academy Award-Gewinner Forest Whitaker, der von Chris Brancato und Paul Eckstein (Narcos) mitproduziert wird. Die Produktion der neuen Staffel wird nächstes Jahr in New York beginnen. Produziert wird die Serie von ABC Signature, das zu den Disney Television Studios gehört.In der vierten Staffel setzt Bumpy Johnson (Whitaker) seinen blutigen Kampf um die Kontrolle von Harlem gegen die New Yorker Mafia-Familien fort, während er sich mit dem Auftauchen eines potenziellen Rivalen in Form des neu angekommenen schwarzen Gangsters Frank Lucas auseinandersetzen muss. Nach dem tragischen Tod von Malcolm X (Jason Alan Carvell) muss sich Bumpy auch mit dem Engagement seiner Tochter Elise (Antoinette Crowe-Legacy) bei den Black Panthers auseinandersetzen."Forest Whitakers inspirierende Darstellung von Bumpy Johnson hat einen ikonischen, archetypischen Fernseh-Antihelden in die Premium-Fernsehlandschaft eingeführt", sagte Michael Wright, Leiter von MGM+. "Die Darsteller und das Kreativteam übertreffen die Erwartungen in jeder einzelnen Staffel, sowohl in kreativer als auch in filmischer Hinsicht. Wir sind hocherfreut, mit dieser unglaublich talentierten Gruppe von Menschen eine vierte Staffel zu starten."