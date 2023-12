«The Billion Dollar Goal» erzählt vom Fußball

US-Fernsehen

Bereits am 11. Dezember feiert die neue Dokumentar-Serie Premiere.

Paramount+ gab bekannt, dass die dreiteilige Fußball-Doku-Serieam Montag, den 11. Dezember, exklusiv auf dem Dienst in den USA ausgestrahlt wird. Die Dokumentationsreihe zeichnet die außergewöhnliche Entwicklung des Fußballs in den Vereinigten Staaten nach, von den Anfängen als Spiel der Einwanderer bis hin zu dem historischen Moment im Jahr 1989, als Paul Caligiuris unvergessliches Tor eine 40-jährige Durststrecke in der Qualifikation zur Weltmeisterschaft beendete.Die Serie, bei der der verstorbene, gefeierte Journalist Grant Wahl als leitender Produzent fungiert, enthüllt die unerzählte Geschichte des Kampfes des Sports um Anerkennung in einer fußballskeptischen Nation, die von Wahl und anderen prominenten Stimmen des amerikanischen Fußballs erzählt wird. Anhand eines reichhaltigen Bildteppichs aus nie zuvor gezeigtem Archivmaterial, Animationen und Experteninterviews gibt «The Billion Dollar Goal» einen Einblick in die jahrzehntelange Reise, die den amerikanischen Fußball geprägt hat. Er wirft ein Schlaglicht auf die zahlreichen Rückschläge, die gescheiterten Versuche, das Interesse zu wecken, und die anhaltende Hingabe von Spielern, Trainern und Fans, die nie den Glauben an das schöne Spiel verloren.Bei «The Billion Dollar Goal» führt Pete Radovich von CBS Sports zusammen mit Cortese Regie. Wahl führte im August 2022 ein 150-minütiges Interview mit Radovich, das als Grundlage für einen Großteil des Inhalts und der Regie der Doku-Serie diente, bevor Wahl im Dezember 2022 verstarb.