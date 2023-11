«Alien»-Serie nimmt Gestalt an

US-Fernsehen

Das FX-Projekt von Noah Hawley hat zahlreiche neue Schauspieler gecastet.

Derzeit arbeitet Noah Hawley bei der Disney-Tochter FX an einer Serie über «Alien». Am Mittwoch wurden insgesamt sechs neue Schauspieler verpflichtet. Babou Ceesay («Guerrilla», «Damilola»), Jonathan Ajayi («Wonder Woman 1984», «Noughts and Crosses»), Erana James («Uproar», «The Wilds»), Lily Newmark («Pin Cushion», «Sex Education»), Diêm Camille («Washington Black», «Alex Rider 3») und Adrian Edmondson («War & Peace», «A Spy Among Friends») sollen dem Format Leben einhauchen.Wie das Branchenportal „Variety“ berichtet, werden sie sich zu den bereits angekündigten Schauspielern Sydney Chandler, Timothy Olyphant, Alex Lawther, Essie Davis, David Rysdahl, Samuel Blenkin und Adarsh Gourav gesellen. Über die Handlung des Projekts wird noch Stillschweigen bewahrt, obwohl es bereits vor drei Jahren angekündigt wurde.Die Drehbücher wurden vor dem Autorenstreik im Sommer fertiggestellt. Die Produktion begann im Juli in Thailand, wurde aber wegen des Streiks der Schauspieler unterbrochen. Die Produktion wird Anfang 2024 fortgesetzt.