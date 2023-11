«The Taste» und «Promi Big Brother» stärken sich gegenseitig

Quotennews

Für beide Sat.1-Formate waren am gestrigen Abend zum Teil neue Bestwerte möglich.



In Sat.1 stand gestern bereits Folge sechs der aktuellen Staffel vonan. Als Gastjuror war diesmal Hao Jin, welcher seit 2022 das edle panasiatische „Jin“ in München betreibt, mit von der Partie. Passend dazu lautete das Motto gestern „Willkommen in Asien“. Zu Beginn wurden die Themen „Schwein“, „Geflügel“, „Meeresfrüchte“ und „Tofu“ unter den Teams verlost. Beim Solokochen durften die Kandidaten schließlich zwischen getrockneten Shiitake, Frühlingszwiebeln und Koriander wählen.In der Vorwoche hatte sich das Interesse bei 1,27 Millionen Fernsehenden wieder auf einen hohen Marktanteil von 5,6 Prozent gesteigert. Bei den 0,52 Millionen Jüngeren kam zudem eine starke Quote von 10,6 Prozent zustande. Mit 1,33 Millionen Zuschauern steigerte sich das Format gestern zum Staffelbestwert. Dies führte zudem zu überzeugenden 5,8 Prozent Marktanteil. Auch die 0,59 Millionen Umworbenen fuhren mit herausragenden 11,7 Prozent den bisherigen Rekordwert ein.wurde so wieder auf 23.00 Uhr nach hinten verschoben. Das Publikum verkleinerte sich von zuletzt 1,51 auf 1,10 Millionen Menschen, was jedoch verständlich ist, da man knapp drei Stunden später auf Sendung ging. Genau wie eine Woche zuvor wurden erneut ausgezeichnete 10,0 Prozent Marktanteil eingefahren. Die 0,35 Millionen Werberelevanten fuhren mit einer exzellenten Quote von 15,0 Prozent einen neuen Staffelbestwert ein.