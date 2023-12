Elle King und Rachel Smith moderieren CBS-Silvester

US-Fernsehen

Die Party aus Nashville wird unter anderem von «Entertainment Tonight»-Star Smith moderiert.

Das Network CBS freut sich auf, moderiert von der Künstlerin Elle King und Rachel Smith von «Entertainment Tonight». Außerdem wird King ihre Hits live auf der Bühne der Bicentennial Mall zum Besten geben. Die fünfstündige, starbesetzte Feier zum Jahreswechsel wird Live aus Music City am Sonntag, den 31. Dezember (19:30-22.00 Uhr, 22.30-1:05 Uhr) auf dem CBS Television Network ausgestrahlt."Silvester ist die eine Party, die wir auf der ganzen Welt feiern", sagte Elle King. "Ich würde sie nirgendwo anders verbringen wollen als in Music City! Ich bin so aufgeregt, dass ich eine weitere wunderbare Nacht voller Musik, Freunde, Liebe und Freude veranstalten darf. Ich kann es kaum erwarten, ein unglaubliches Jahr zu feiern und ein neues Jahr gemeinsam zu begrüßen.""Wieder in Nashville zu sein und gemeinsam mit meiner Freundin Elle zu moderieren, ist etwas, auf das ich mich jedes Jahr freue", sagte Rachel Smith. "Wir werden eine Wahnsinnsshow aus Music City auf die Beine stellen, und «Nashville’s Big Bash» wird der perfekte Soundtrack sein, um ein weiteres Jahr mit Familie und Freunden einzuläuten."Wie bereits angekündigt, wird das starbesetzte Entertainment-Special fast 50 energiegeladene Auftritte von den angesagtesten Superstars der Country-Musik bieten, darunter Thomas Rhett, Lynyrd Skynyrd, Lainey Wilson und viele mehr. Die fünfstündige Sendung wird über mehrere Zeitzonen hinweg ausgestrahlt, mit dem traditionellen Countdown um Mitternacht (ET), der mit dem berühmten Nashville Music Note Drop und einem Feuerwerk um Mitternacht (CT) seinen Höhepunkt findet. Die Show wird von Robert Deaton und Mary Hilliard Harrington in Partnerschaft mit der Nashville Convention and Visitors Corp. produziert. Regie bei dem Special führt Sandra Restrepo.