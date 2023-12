Buchclub

Gott, Religion, Konfession - Begriffe, die für Kinder schwer einzuordnen sind. Das neue Buch hilft Kindern, Antworten auf ihre Fragen rund um das Thema Religion zu erhalten.

In der heutigen Zeit rückt der Gedanke, dass Glaube lediglich etwas mit Familientraditionen zu tun hat, immer weiter in den Hintergrund. Kinder sollen selbst entscheiden dürfen, ob sie einer Konfession angehören möchten und ihren Alltag durch ihren Glauben bereichern möchten. Allerdings ist es schwierig, sich diesen Themen zu stellen, wenn man erstmals mit ihnen konfrontiert wird. In dem Buch "Was bringt's, an Gott zu glauben?" behandeln die Autoren Albert Biesinger, Simone Hiller und Helga Kohler-Spiegel Fragen von Kindern rund um das Thema Religion. Beantwortet werden die Fragen von namhaften Forschern und Forscherinnen aus den Bereichen Theologie, Pädagogik sowie Religionspädagogik.Zahlreiche Kinder haben im eigenen Umfeld keine Möglichkeit, sich über Themen wie Religion und Gott auszutauschen. "Was bringt's, an Gott zu glauben?" bietet jenen Kindern eine gute Grundlage, um sich über alles zu informieren, was sie hinsichtlich dieser Themen beschäftigt. Sowohl die Fragen als auch die dazugehörigen Antworten sind kindgerecht formuliert. Bei der Zusammenstellung der Fragen haben die Autoren besonderen Wert darauf gelegt, Fragen auszuwählen, die auch tatsächlich für Kinder von Belang sind. So wird zum Beispiel beantwortet, ob beten hilft, ob der Religionsunterricht in der Schule sinnvoll ist und warum man überhaupt Gott glauben sollte.Das Buch "Was bringt's, an Gott zu glauben?" ist nicht nur für Kinder von Interesse. Erwachsene, die das Buch gemeinsam mit dem Kind lesen, können durch das Buch etwas dazulernen oder einen neuen Standpunkt zu gewissen Themen gewinnen. Auf diese Weise bietet das Buch auch eine gute Grundlage für Erwachsene, um mit Kindern über Religion und Glaube zu reden.Das Buch "Was bringt's, an Gott zu glauben?" von Albert Biesinger, Simone Hiller und Helga Kohler-Spiegel ist am 1. November 2023 im Kösel Verlag erschienen, der zur Penguin Random House Verlagsgruppe gehört. Es ist als Hardcover erhältlich, wurde von Mascha Greune illustriert und umfasst 144 Seiten. Das Buch ist der siebte und letzte Band der Reihe "Kinder fragen, Forscherinnen und Forscher antworten" der Autoren Albert Biesinger, Helga Kohler-Spiegel und Simone Hiller, die sich mit Fragen von Kindern rund um das Leben beschäftigt.