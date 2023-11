«Promi Big Brother» macht Sat.1 weiter glücklich

Quotennews

Am Dienstagabend musste Jürgen Milski die Sendung verlassen. Auch die Late-Show und der überlange Live-Stream zogen ein großes Publikum an.

Erst musste Patricia Blanco das Haus verlassen, danach konnte sich der Magier Philo nicht vor seiner Rauswahl schützen. Am Dienstagabend gingwieder um 20.15 Uhr auf Sendung und sollte mehr als zwei Stunden andauern. Dieses Mal traf es Jürgen Milski und 1,51 Millionen Menschen lauschten der Produktionsfirma EndemolShine Germany und den Moderatoren Marlene Lufen und Jochen Schropp. 6,3 Prozent Marktanteil fuhr die Sendung ein. Bei den für die Werbewirtschaft wichtigen Menschen holte man 0,52 Millionen, der Marktanteil wurde auf gute 10,9 Prozent beziffert. Die Montagsfolge hatte 1,41 Millionen Zuschauer und sicherte sich 6,9 Prozent in der Zielgruppe.Zum Vergleich: In der Vorwoche kam die Dienstagsfolge auf 1,62 Millionen Zuschauer, wovon 0,63 Millionen zu den Umworbenen gehörten. Der Marktanteil lag bei 10,2 Prozent. Melissa Khalaj und Jochen Bendel waren am gestrigen Abend für ihre Verhältnisse früh auf Sendung. Bereits um 22.45 Uhr startete, die 0,77 Millionen Zuschauer abholte und 6,5 Prozent Marktanteil brachte. In der Zielgruppe wurden nun 0,20 Millionen gemessen, die für 8,5 Prozent sorgten.Zwischen 00.30 und 03.00 Uhr verfolgten 0,16 Millionen Menschen ab drei Jahren den Livestream, der am Ende unspektakulär wurde. Dennoch führte das günstige Programm zu 4,4 Prozent Marktanteil. Bei den jungen Menschen wurden 0,06 Millionen ermittelt, das hat 8,1 Prozent Marktanteil gebracht.Am Vorabend stand die Folge „Veränderungen“ vonauf dem Plan. Die Serie mit Caroline Frier und Katharina Hirschberg sicherte sich 0,70 Millionen Zuschauer und erzielte einen Marktanteil von 3,2 Prozent. Die Produktion von filmpool entertainment sorgte für 0,16 Millionen junge Menschen und 4,7 Prozent Marktanteil. In dieser Folge hat Leo aus Liebeskummer den rebellischen Bürgermeistersohn Flame gedatet.