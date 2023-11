James Norton übernimmt «King and Conqueror»-Rolle

International

Die Koproduktion zwischen CBS und BBC stammt von «Sherlock Holmes»-Autor Michael Robert Johnson.

CBS Studios hat die neue achtteilige historische Dramaseriemit James Norton («Little Women») als Harold, Earl of Wessex und Nikolaj Coster-Waldau («Game of Thrones») als William, Herzog der Normandie, angekündigt. Das Drehbuch stammt von Michael Robert Johnson («Sherlock Holmes») und die erste Episode unter der Regie von Baltasar Kormákur («Trapped»). King and Conqueror wird auf BBC One.James Norton wird über seine Produktionsfirma Rabbit Track Pictures auch als ausführender Produzent fungieren. Nikolaj Coster-Waldau wird bei einer Episode Regie führen und fungiert auch als ausführender Produzent. Die Dreharbeiten sollen nächstes Jahr in Island stattfinden. Produziert wird die Serie von TDP Development Partnership, Rabbit Track Pictures, Shepherd Content und CBS Studios in Zusammenarbeit mit der BBC. Die isländischen Produktionsdienstleistungen werden von RVK Studios erbracht.«King and Conqueror» ist die Geschichte eines Kampfes, der die Zukunft eines Landes - und eines Kontinents - für tausend Jahre bestimmte. Die Wurzeln reichen Jahrzehnte zurück und erstrecken sich über zwei miteinander verbundene Familiendynastien, die über zwei Länder und ein tobendes Meer hinweg um die Macht kämpfen. Harold von Wessex und Wilhelm von der Normandie waren zwei Männer, die sich 1066 in der Schlacht von Hastings gegenüberstanden; zwei Verbündete, die keine Ambitionen auf den britischen Thron hatten und durch die Umstände und persönliche Besessenheit in einen Krieg um den Besitz der Krone gezwungen wurden.Lindsey Martin, Senior. Vice President, International Co-Productions & Development, CBS Studios, sagt: "Wir sind begeistert, mit James, Nikolaj, Baltasar und dem gesamten Kreativteam bei «King and Conqueror» zusammenzuarbeiten, einer wirklich bahnbrechenden Serie mit Weltklasse-Talenten und globaler Reichweite. Michaels Drehbücher bieten eine kühne und frische Sichtweise auf eine Geschichte, die fast 1.000 Jahre überdauert hat, und doch sind die Themen so aktuell und relevant wie eh und je. Wir sind unglaublich stolz auf das, was das Team bisher erreicht hat, und können es kaum erwarten, das alles mit unserer Starbesetzung auf der Leinwand zu sehen."Sue Deeks, Leiterin der BBC-Programmakquisition, sagt: "In Großbritannien lernen wir im Geschichtsunterricht in der Schule etwas über Wilhelm den Eroberer, die Schlacht von Hastings und den grausamen Tod von König Harold - aber die meisten von uns können sich nur an diese Schlagzeilen erinnern. «King and Conqueror» erweckt Harold und William zum Leben und schildert ihr Leben, ihre Liebe und ihre Familien sowie das packende Machtspiel, das zu ihrem schicksalhaften Zusammentreffen im Jahr 1066 führte. Mit unglaublichen Talenten vor und hinter der Kamera kann ich es kaum erwarten, dieses spannende Projekt zu realisieren.“