Animationsfilm «Leo» startet stark

Der Start der sechsten Staffel von «The Crown» verzeichnete fast neun Millionen Abrufe.

, der neue Animationsfilm von Star, Co-Autor und Produzent Adam Sandler, hat sich an die Spitze der Liste der englischen Filme gesetzt. Mit 34,6 Millionen Aufrufen in den ersten sechs Tagen ist er der meistgesehene Titel dieser Woche und das erfolgreichste Debüt für einen Netflix-Animationsfilm. Für den Start der Reality-Wettbewerbsseriehätte es mit 20,1 Millionen Zuschauern nicht besser laufen können. Die Fans wollten noch mehr «Squid Game» und schickten unsere beliebteste nicht-englische TV-Serie aller Zeiten mit 1,6 Millionen Aufrufen zurück auf Platz 6 der nicht-englischen Liste.David Finchersblieb auch in seiner dritten Woche auf der Liste der englischen Filme auf Platz 3 mit 8,8 Millionen Besuchern. Andernorts kam Weihnachten früh mitauf dem zweiten Platz (13,3 Millionen Aufrufe),auf dem siebten (3,4 Millionen Aufrufe) undauf dem zehnten (2,7 Millionen Aufrufe).Teil 1 der sechsten und letzten Staffel vonhat sich mit 8,8 Millionen Aufrufen auf den zweiten Platz der englischen TV-Liste geschoben. Die letzten Episoden werden am 14. Dezember ausgestrahlt. Die limitierte Serievon Shawn Levy verbrachte ihre vierte Woche auf der Liste und landete mit 3,3 Millionen Zuschauern auf Platz 4. Neu in die Liste aufgenommen wurden die von der Kritik gefeierte Anime-Serie, die auf dem siebten Platz landete (2,0 Millionen Aufrufe), und das Stand-up-Special, das den zehnten Platz belegte (1,6 Millionen Aufrufe).Die limitierte Serie(Schweden) belegte in ihrer ersten Woche mit 6,4 Millionen Zuschauern den ersten Platz der nicht-englischen TV-Liste. Die romantische Komödiebelegte in ihrer ersten Woche auf der Liste mit 3,0 Millionen Zuschauern den vierten Platz. Die deutsche limitierte Serierückte auf den neunten Platz der beliebtesten nicht-englischen TV-Liste vor.