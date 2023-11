«SOKO Hamburg» geht ab Januar auf Abschiedstour

TV-News

Da sich das ZDF verjüngen möchte, hatte der Mainzer Sender der Vorabendserie den Stecker gezogen. Im neuen Jahr laufen die letzten 13 Episoden.

Noch während die fünfte Staffel der Vorabendseriein diesem Jahr auf Sendung war, gab das ZDF die Absetzung der Reihe bekannt. Dennoch wurde die vorletzte Staffel zu einem Erfolg: Die durchschnittliche Reichweite betrug 3,75 Millionen Zuschauer, die für einen tollen Marktanteil von 19,1 Prozent standen. Das Problem, was auch die Begründung für die Absetzung war: Das Publikum ist alt, denn nur etwas mehr als fünf Prozent der Zuschauer war unter 50 Jahre alt. Mit durchschnittlich 0,20 Millionen 14- bis 49-Jährigen holte das ZDF mäßige 6,0 Prozent Marktanteil.Nun gab der Mainzer Sender bekannt, wann sich die Sonderermittler aus der Hansestadt auf Abschiedstour begeben. Die sechste Staffel, die insgesamt 13 Episoden umfasst, debütiert am 8. Januar 2024 auf dem gewohnten Sendeplatz am Montagabend um 18:00 Uhr. Die Folgen stehen jeweils eine Woche vor der linearen Verwertung in der ZDFmediathek zum Abruf bereit.Die finale Staffel beginnt mit der Episode „Mit Haut und Haar“, in der der Schlagersänger Ingo Illbruck tot in seiner Badewanne aufgefunden wird. Einen Tag nach seinem schlecht besuchten Konzert im St. Pauli-Club "Pink Lan-tern" wurde er offenbar ertränkt. Bei ihren Ermittlungen stößt die SOKO zunächst auf Theresa Sternberg (Ela Cosen), die Illbruck nach dem Konzert mit nach Hause genommen hat und dies offenbar vor ihrem Mann verheimlichen will. Auch Deniz Tokmak (Adam Bousdoukos), Besitzer der Pink Lantern" und alter Bekannter von SOKO-Chefin Ella Hansen (Oceana Mahlmann), gerät unter Verdacht. Er hatte mit Illbruck dessen letztes, leider erfolgloses Album produziert und dadurch große finanzielle Verluste erlitten. Als er dann auch noch vermutet, dass Illbruck ihm das Finanzamt auf den Hals hetzt, kommt es zum Streit. Eine weitere Spur führt die Kommissare zu Illbrucks Ex-Frau Martina (Vivien Mahler). Sie legt während der Ermittlungen auffallend viel Wert darauf, dass der Tod ihres Ex-Mannes nicht an die Presse gelangt. Auch dass sie ihn kurz vor seinem Tod besucht hat, verschweigt sie dem Team. Bei der Überprüfung von Illbrucks Finanzen stößt das Team zudem auf Viola Weisshaupt (Marlen Ulonska), die mehr als nur Illbrucks Steuerprüferin zu sein scheint.