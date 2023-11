RTL veranstaltet «Das große Weihnachtssingen»

TV-News

Wie vor drei Jahren wird die gesamte Senderfamilie am 23. Dezember zum Mitsingen einladen. Diesmal moderiert Victoria Swarovski.

Zum Weihnachtsfest im ersten Pandemie-Jahr 2020 veranstaltete die RTL-Sendergruppe auf allen Kanälen am Tag vor Heiligabend. Allein bei RTL schalteten 2,83 Millionen Zuschauer ein. Aus dem einmaligen Event ist jedoch keine Tradition geworden. In diesem Jahr soll die 15-minütige Sondersendung aber wieder ausgestrahlt werden. «Das große Weihnachtssingen» läuft am 23. Dezember ab 20:00 Uhr auf den TV-Sendern RTL, VOX , Nitro, RTL Super, RTLup, VOXup, auf dem Streamingdienst RTL+ sowie auf den Radiostationen und Digitalplattformen von RTL Deutschland.Victoria Swarovski präsentiert diesmal die Sendung, in der Andrea Berg und Sasha als musikalische Stargäste gemeinsam mit einem Chor aus zahlreichen Prominenten vier der beliebtesten Weihnachtslieder vortragen. Der Chor besteht aus Bruce Darnell, Angela Finger-Erben, Detlef Steves, Mirja Boes, Marc Dumitru, Ania Niedieck, Vanessa Civiello, Ilka Essmüller, Jana Wosnitza, Amiaz Habtu, Wolfram Kons, Annika Lau, Lola Weippert, Thorsten Schorn, Carina Koller, Sharon Sophie Berlinghoff und Woozle Goozle.Gesungen werden die Weihnachts-Klassiker "Oh Tannenbaum", "Last Christmas", "Stille Nacht, heilige Nacht" und "All I want for Christmas" in einer weihnachtlichen Kulisse. Rund 83 Millionen Deutsche sind dazu eingeladen, vor dem Fernseher, dem Radio, dem Internet oder der App den Text live mitzulesen und sich besinnlich einzustimmen, so RTL in einer Mitteilung.Stephan Schmitter, Chief Content Officer RTL Deutschland: “Ein äußerst herausforderndes und ereignisreiches Jahr neigt sich dem Ende entgegen. Ein Jahr, in dem der Zusammenhalt in der Gesellschaft an vielen Stellen Risse bekommen hat. Mit dem großen Weihnachtssingen 2023 wollen wir gemeinsam mit unserem Publikum innehalten und uns darauf besinnen, was wirklich zählt. Deshalb schenken wir Deutschland ein einzigartiges Ereignis und hoffen, dass möglichst viele zusammenkommen. Diesen ganz besonderen Moment zelebrieren wir über alle Plattformen hinweg als Auftakt für ein wunderbares und friedvolles Weihnachtsfest für alle."