«Beim Pelzig auf der Bank» gehts in Staffel 3 ums «Scheiß Geld»

3sat sendet alle drei Folgen an einem Abend zur besten Sendezeit.

In den ersten sechs Folgen des 3sat-Formatsging es unter anderem um die Themen Corona, Demokratie, Macht und Liebe. Am Mittwoch, 13. Dezember, erscheinen drei neue Folgen, die sich allein um das Thema Geld drehen – oder wie es Frank-Markus Barwasser, der Mann hinter der Kunstfigur, zünftig fränkisch ausdrückt: ums „scheiß Geld“. 3sat sendet die dreiteilige dritte Staffel des Roadmovie-Talkformats an nur einem Abend ab 20:15 Uhr.Um 20:15 Uhr dreht sich alles um die Frage: „Wie wird‘ ich reich?“, um 21:00 Uhr liegt der Fokus auf der Frage, was Geld aus einem macht, und zum Abschluss heißt die Folge „Scheiß Geld – Jetzt reicht’s!“. Produziert hat die drei Folgen Eva Schötteldreier gemeinsam mit Frank-Markus Barwasser. Schon in dieser Woche feiern die neuen Ausgaben ihre Premiere. In der 3satMediathek stehen sie ab Freitag, 1. Dezember, auf Abruf bereit.Erwin Pelzig setzt sich in diesen unsicheren Zeiten zum Ziel reich zu werden. Zumindest will er herausfinden, wie das geht. Dazu befragt er Menschen auf der Straße, selbst ernannte Money-Coaches, eine US-Börsenexpertin und die Superreichen selbst. Er spricht mit der "Kommunistischen Jugend" in der Schweiz, die ausgerechnet im Land der Banken eine Revolution herbeisehnt, und er entwickelt einen ziemlich perfiden Plan, die Armut abzuschaffen: Erwin Pelzig bringt zwar kein Geld unter die Menschheit, aber eine Menge neuer Ideen.