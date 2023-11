«Survivor»-Überlebende geht zu HGTV

US-Fernsehen

Die Mutter von drei Kindern, Kim Wolfe, wird bei der Konkurrenz eine Sendung moderieren.

Die ehemalige CBS-«Survivor»-Gewinnerin Kim Wolfe wird in einer neuen achtteiligen Staffel von HGTVsHausbesitzern aus der Gegend von San Antonio helfen, die unter schweren Gewissensbissen des Käufers leiden. Die Designerin, Hausrenoviererin und vielbeschäftigte Mutter von drei Kindern wird ihre Fachkenntnisse einsetzen, um Kunden zu helfen, die ihr Haus auf den ersten Blick überstürzt gekauft haben und ihre Entscheidung nun bereuen. Die neuen Folgen werden ab Dienstag, den 26. Dezember, um 21.00 Uhr ausgestrahlt.Bewaffnet mit Hartnäckigkeit und Einfallsreichtum wird Kim sich in jeder Phase der Renovierung die Hände schmutzig machen und ihre Designvisionen für jede Immobilie zum Leben erwecken. Letztendlich wird sie diese Familien retten, die in leblosen Räumen festsitzen, die von dysfunktionalen Grundrissen, veraltetem Stil und übersehenem Potenzial beherrscht werden, und ihnen helfen, sich endlich in ihr neu erfundenes Traumhaus zu verlieben.In der ersten Folge trifft Kim auf ein Paar, das verzweifelt versucht, seine unordentlichen, nicht zusammenpassenden Räume - einschließlich einer Küche, deren Kühlschrank sich am Ende des Flurs befindet - in sein ideales Zuhause zu verwandeln. Um das riesige Projekt zu vollenden, wird sie den Grundriss umgestalten, um ein offenes Wohn- und Küchenkonzept mit einer maßgefertigten Fleischerblock-Insel und einer eingebauten Bar mit verspiegelter Aufkantung zu schaffen, sowie eine Hauptschlafzimmer-Suite mit einer beeindruckenden Gewölbedecke. Im Laufe der Saison wird Kim noch mehr überforderte Kunden von strukturellen Albträumen und unbrauchbaren Flächen befreien, um atemberaubende Hausrenovierungen durchzuführen.