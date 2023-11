Netflix zeigt «Society of the Snow»-Trailer

Kino-News

Der spanische Thriller ist eine Produktion von J. A. Bayona über eine Flugkatastrophe aus den Anden.

(spanisch: «La sociedad de la nieve») ist ein Survival-Thriller von J. A. Bayona aus dem Jahr 2023 über die uruguayische Flugzeugkatastrophe in den Anden 1972. Der Film ist eine Verfilmung des gleichnamigen Buches von Pablo Vierci, das die Erzählungen der 16 Überlebenden des Unglücks dokumentiert, von denen Vierci viele seit ihrer Kindheit kannte. Die Besetzung besteht aus uruguayischen und argentinischen Schauspielern, von denen der Großteil Neulinge waren.Der Film lief außer Konkurrenz bei den 80. Internationalen Filmfestspielen von Venedig und wird voraussichtlich am 15. Dezember 2023 in die Kinos kommen, bevor er am 4. Januar 2024 auf Netflix zu sehen sein wird und als spanischer Beitrag für den besten internationalen Spielfilm bei den 96. Academy Awards ausgewählt wurde.Guy Lodge von „Variety“ bezeichnete den Film als "brachial wirksame Schnulze", "die mit abwechselnden Wellen des Grauens, des Entsetzens und der herzzerreißenden Erleichterung packt, auch wenn sie kaum überraschen kann".