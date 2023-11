«NFL LIVE» bleibt stabil

Quotennews

Nach dem kurzen Ausflug der «NFL» zu NITRO zu Thanksgiving und am Black Friday ist das Ei wieder zurück im Hauptprogramm. Mit konstant mäßigen Zahlen.

Zwölf Wochen ist dienun bei RTL zuhause. Wirklich angekommen ist der amerikanische Sport noch nicht wirklich, wobei dies nach nun fast vier Monaten auch anders bewertet werden kann. Ja, die gleich folgenden Reichweiten und Einschaltquoten sind weit weg von grandios, jedoch sind die Zahlen konstant. Das frühe Spiel ab 19:00 Uhr holt zumeist in den erfolgreichsten Vierteln zwischen 0,70 und 0,90 Millionen Zuschauer ab. Gestern schaffte die Partie0,75, 0,70, 0,73 und 0,84 Millionen Zuschauer je Viertel ab. Die Marktanteil zeigten, wie bereits konstant über die letzten Wochen, mit 3,2, 2,5, 2,4 und 3,1 Prozent eher mäßige Werte an.Die Zielgruppe windet sich zumeist knapp unter 0,50 Millionen Umworbenen, gestern folgten der ersten Partie 0,38, 0,42, 0,47 und 0,53 Millionen Werberelevante. So ergaben sich an sich ordentliche 8,6, 6,7, 6,4 und 8,3 Prozent am entsprechenden Markt. Diese Marktanteile liegen ebenfalls in einem Bereich, der sich in den ersten zwölf Wochen der «NFL»-Saison stabil so zeigt. Immerhin konstant, kann man in Köln demnach zweifelsohne behaupten.Im späten Spiel,, ging das Interesse dann zurück, die Marktanteile dafür in der Nacht hoch. Die erste Hälfte verfolgten 0,74 und 0,56 Millionen Zuschauer, so ergaben sich 3,9 und 4,5 Prozent. In der Zielgruppe wurde es nach 0,42 Millionen und 9,8 Prozent ab dem zweiten Viertel mit 0,30 Millionen und 10,5 Prozent zweistellig. Bereits nach Mitternacht sammelten die letzten beiden Viertel noch 0,34 und 0,30 Millionen Gesamtzuschauer, der Marktanteil stieg weiter auf 5,1 und 6,5 Prozent. Die 14- bis 49-Jährigen reduzierten sich auf den harten Kern von 0,16 und 0,15 Millionen Umworbenen, so blieb es mit 10,5 und 13,5 Prozent erfolgreich. Da die reguläre Spielzeit keinen Sieger hervorbrachte, ging es in die Overtime. Die Verlängerung verfolgten mit 0,31 Millionen sogar wieder marginal mehr Zuschauer, die Zielgruppe blieb mit 0,15 Millionen werberelevanten Zuschauern identisch vertreten. Die Marktanteile beendeten den «NFL LIVE»-Abend so mit 9,2 und 18,7 Prozent.