Quotencheck

Es gibt schon die ein oder andere Show zu Hundetrainern, doch nun suchte Sat.1 nach dem Champion unter den Tierverstehern.

Sat.1 hat es sich zur Aufgabe gemacht unter zahlreichen erfahrenen Hundetrainern den oder die beste zu küren. Intreten acht Hundetrainer in einigen Challenges gegeneinander an und müssen so gutes Einfühlungsvermögen sowie den richtigen Trainingsansatz beweisen. Und dies egal, ob bei einem kleinen Chihuahua-Mix oder einem 50 Kilo Cane Corso. Die Bewertung findet durch Hundetrainer-Coach Julia Hammerschmidt und Mensch-Hunde-Trainer Andreas Ohligschläger statt. Pro Ausgabe kommt zudem noch ein Gast-Juror zur Jury hinzu. Die Moderation übernimmt Andrea Kaiser.Los ging es am Sonntag, den 29. Oktober, ab 17.55 Uhr. In der ersten Folge vervollständigte TV-Moderator und Hundetrainer Jochen Bendel als Gastjuror die Jury. Auf dem Programm standen zum Auftakt Agility und Alltagstricks. Mit 0,66 Millionen Fernsehnenden war die Reichweite zum Start am größten. Auch die mäßige Quote von 3,1 Prozent stellte den Bestwert dar. Die 0,16 Millionen Jüngeren starteten mit einem mauen Marktanteil von 3,8 Prozent in die Ausstrahlung.Eine Woche später erhielt die Jury Unterstützung von der Filmtiertrainerin Renate Hiltl. Die Hundetrainer mussten sich diesmal beim Holi-Powder-Fotoshooting mit ihren Hunden beweisen. Da Publikum hatte sich nun auf 0,60 Millionen Menschen verkleinert. Dies hatte einen ausbaufähigen Marktanteil von 2,6 Prozent zur Folge. Auch wenn nun 0,17 Millionen Umworbenen mit von der Partie waren, sank die Quote hier auf den Staffeltiefstwert von ernüchternden 3,5 Prozent.Am darauffolgenden Sonntag mussten sich die fünf verbleibenden Hundetrainer gemeinsam mit ihren Vierbeinern einem Wasserparcours stellen. Diesmal verstärkte der Welpen-Profi André Vogt die Jury. Bei erneut 0,60 Millionen Interessenten hatte sich der Marktanteil leicht auf 2,8 Prozent erhöht. Die 0,19 Millionen Werberelevanten fuhren mit einem akzeptablen Resultat von 4,3 Prozent den besten Wert der Staffel ein.Zum Finale am 19. November half Dogdance-Profi Lukas Pratscker als Gastjuror bei der Bewertung. Zum Abschluss mussten die Teilnehmenden nämlich sowohl ein außergewöhnliches Fotoshooting als auch einen atemberaubenden Dogdance mit ihren Hunden meistern. Tatsächlich sank das Interesse mit 0,51 Millionen Zuschauern sowie niedrigen 2,4 Prozent auf den Tiefstwert. Auch das jüngere Publikum war mit 0,15 Millionen Menschen schwächer vertreten als an allen anderen Tagen. Hier war noch ein magerer Marktanteil von 3,8 Prozent möglich gewesen.Im Schnitt hatte die neue Sat.1-Show, um den Champion unter den Hundetrainern zu küren, 0,59 Millionen Fernsehzuschauer zum Einschalten bewegt. Mit mauen 2,7 Prozent Marktanteil blieb hier sicherlich noch einiges an Luft nach oben. Das Fazit in der Zielgruppe fiel sehr ähnlich aus. Bei durchschnittlich 0,17 Millionen 14- bis 49-Jährigen landete der Sender bei einem ausbaufähigen Resultat von 3,8 Prozent, welches ebenfalls deutlich vom Senderschnitt entfernt war.