Laeni Geiseler: Ich hatte Hilfe von einer Online-Lehrerin

Interview

Die 12-Jährige durfte in der Das Erste-Miniserie «Schnee» eine tragende Rolle spielen. Ein Gespräch über Schule und Schauspielerei.

Es geht um eine Naturzerstörung und die darauffolgende Katastrophe. Eine vierköpfige Familie, die von Wien nach Rotten zieht, weil die Tochter an schwerem Asthma leidet und die Luft ihr dort guttun soll. Der Umzug sorgt aber für viel Unruhe, nicht lösbare Konflikte und mysteriöse Vorfälle. Die junge Alma wird mit einer unerklärlichen Begegnung konfrontiert, an die sie selbst glaubt, aber ihre Eltern nicht. Nur ihre Mutter bekommt langsam Zweifel an ihrem eigenen Nichtglauben und muss schließlich völlig umdenken, als Alma plötzlich verschwindet.Alma fühlt sich alleingelassen, da ihr niemand glaubt, außer die tote Marianne und deren Mutter Aurelia schenken ihr Kraft und Zuversicht, ihren Weg weiterzugehen.Ja, auf jeden Fall, da man sowas ja nicht alle Tage erlebt!Die beeindruckenden Berge, die freundlichen Menschen dort (Filmset und Dorfbewohner) all das war an jedem Tag einmalig und für mich wirklich unvergesslich!Insbesondere bei diesem sehr langen Dreh von über drei Monaten, hatte ich Hilfe von einer Online-Lehrerin, mit der ich fast jeden Tag, entweder vor oder nach dem Dreh gearbeitet habe. Da ich von mir sagen kann, dass ich sehr strukturiert bin und auch sehr gerne für die Schule lerne, war das für mich kein großes Problem.Ich darf zwischen 8 und 22 Uhr am Set sein und davon drei Stunden vor der Kamera stehen, sitzen, springen oder so 😉Ja auf jeden Fall! Obwohl es manchmal nicht ganz leicht war, da hin und wieder mal ein Hund auf Kommando nicht gehört hat. Ich persönlich fand das aber eher lustig, als störend. Da ich selbst auch einen Hund zu Hause habe, war das sehr schön für mich, Hunde am Set zu haben.Aus meiner Perspektive würde ich sagen Ja klar! Da es unsere Wirklichkeit von verschiedenen Seiten präsentiert. Das Übernatürliche ist unheimlich und spannend zugleich und erhebt die Frage, ob es das Unerklärliche wirklich gibt.Ich blicke mit großer Dankbarkeit und einem Lächeln an meine Musicalschule, in der ich meine Leidenschaft für Bühne und Film entdeckt habe und das erste Mal ausleben durfte. Ich hatte auch in Österreich, genauso wie hier sehr gute und innige Freunde, mit denen ich stets gerne Playmobil und im Baumhaus im Garten spielte. Ich lebte sehr gerne in Österreich, weil es mich ständig an die besondere Drehzeit von «Schnee» erinnerte. Nun lebe ich wieder in Berlin, meiner alten Heimat und fühle mich auch hier wieder sehr, sehr wohl. Ich freue mich aber auch, wenn ich ein bis zwei Mal im Jahr wieder in Österreich bin.Ich finde vor allem, dass alle Darsteller ihre eigene Rolle so spielen, als hätten sie nie eine andere Rolle verkörpert. Ich finde die Geschichte dahinter, die Magie die es zeigt und die Dreier-Mädelsfreundschaft, die gemeinsam durch Dick und Dünn gehen und die kein Problem aufhalten kann so toll. Ich finde diese Serie immer wieder spannend und mitreißend, obwohl ich sie inzwischen schon mitsprechen kann. Ich habe sogar mal das geheimnisvolle Kochbuch selbst gebastelt, um mich der Serie noch näher zu fühlen.Ich schaue, sowohl im Kino sehr gerne Filme an, als auch im TV oder auf Streamingportalen. Ich lege mich da nicht fest, sondern genieße einfach das, was mich interessiert.