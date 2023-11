«Club Las Piranjas» feiert Premiere im Free-TV

TV-News

Der Fernsehsender RTL strahlt die Serie kurz vor Weihnachten aus.

Hape Kerkeling und Doris J. Heinze schrieben die deutsche Fernsehkomödie, die 1995 von Ulli Baumann inszeniert wurde. In der Komödie spielten Kerkeling, Angelika Milster, Judy Winter, Michael Brandner und Katharina Schubert mit. Bereits seit Mitte Oktober ist die TV-Fortsetzung mit dem gleichen Titel beim Streaming-Dienst RTL+ zu sehen, kurz vor Weihnachten wird die Serie im Fernsehen ausgestrahlt.Fans der Serie können sich auf ein Wiedersehen mit dem Hotelanimateur Edwin Öttel freuen. 28 Jahre nach der Premiere im Ersten ist nun die Fortsetzung zu sehen. Der Sender zeigt am Mittwoch, 20. Dezember, und Donnerstag, 21. Dezember 2023, jeweils um 20.15 Uhr zwei Folgen der vierteiligen Miniserie. Die unterhaltsame Dokuzeigt die schönsten, lustigsten und schrägsten Momente seiner Karriere als Entertainer über einen Zeitraum von fast 30 Jahren. Gesendet wird diese am Donnerstag um 22.15 Uhr, «RTL Direkt» entfällt.Und darum geht's in der Fortsetzung: Der ehemalige Animateur Edwin Öttel reist in geheimer Mission ins Urlaubsparadies Mauritius: Wenn er die Hochzeit von Sohn Björn vereitelt, erbt er die Hälfte des Club Las Piranjas. Gesagt, getan: Edwin macht sich inkognito auf den Weg ins Paradies und schlittert mitten hinein in ein großes Abenteuer, in dem ihm nervige Urlauber, skrupellose Hotelkonkurrenten und eine geheimnisvolle Auftragskillerin das Leben zur Hölle machen. Zu dumm nur, dass er ausgerechnet in diesem Moment Vatergefühle entwickelt ...