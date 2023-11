Max - ein Mann zwischen zwei Stühlen

Soap-Check

«Rote Rosen» (Mo - Fr, 14.10 Uhr, Das Erste)

«Sturm der Liebe» (Mo - Fr, 15.10 Uhr, Das Erste)

«Dahoam is Dahoam» (Mo - Do, 19.30 Uhr, Bayerisches Fernsehen)

«Unter Uns» (Mo - Fr, 17.30 Uhr, RTL)

> (Mo-Fr, 19.10 Uhr, RTL)

«Gute Zeiten, schlechte Zeiten» (Mo-Fr, 19.45 Uhr, RTL)

«Die Landarztpraxis» (Mo - Fr, 19.00 Uhr, Sat.1)

«Köln 50667» (Mo - Fr, 18.05 Uhr, RTLZWEI)

«Berlin - Tag & Nacht» (Mo - Fr, 19.05 Uhr, RTLZWEI)

Dilays Cousine Leyla reist am Vorabend ihrer Hochzeit zur Henna-Nacht an. Simon dagegen feiert einen ausgelassenen Junggesellenabschied, der feucht-fröhlich im "Flamingo-Club" endet. Am Morgen der Hochzeit sind Simons Kopfschmerzen das geringste Problem, denn ausgerechnet seine Mutter Doris steht plötzlich vor ihm! Silvio will nach einem Streit mit Merle auf andere Gedanken kommen und geht in der Elbe schwimmen. Merle macht sich Sorgen wegen der Strömung und sucht mit Gunter nach ihm. Als Silvio wohlbehalten abgetrieben ans Ufer zurückkehrt, beschließen er und Merle, ihren Streit zu vergessen und mehr Zeit miteinander zu verbringen.Ana kann Vincents Vorurteile gegen Philipp nicht verstehen und wünscht sich, dass er erkennt, was für ein toller Mensch Philipp ist. Dann kommt es zu einer brenzligen Situation, in der Philipp Vincent selbstlos zur Seite springt ... Erik freut sich auf Yvonnes Heiratsantrag. Er ahnt jedoch, dass sie sich nach dem missglückten Feuerwerk selbst unter Druck setzt und versucht, dem entgegenzuwirken. Yvonne merkt, dass Erik Bescheid weiß und bricht frustriert einen Streit vom Zaun. Michael freut sich auf ein Rendezvous mit Nicole, als die Scheune zum ersten Mal seit langem „sturmfrei“ ist. Umso enttäuschter ist er, als Nicole die Verabredung wegen anderer Verpflichtungen absagen muss.Stadlbauer und Monika lehnen Severins Vorschlag, die Tierhaltung auf dem Voglhof aufzugeben, strikt ab. Kann sich Severin mit seinem zweiten Projekt - einem Brunnen - durchsetzen? Naveen kann den Brand beim Brunnerwirt löschen und wird ausdrücklich zur Feuerwehr gerufen. Kann sein beherzter Einsatz auch Tinas Groll besänftigen?Nika lässt sich trotz ihres schlechten Gewissens von Patrizia erpressen, die genau weiß, wie sie Stella und ihren Liebsten Paco auseinanderbringen kann. Theo gelingt es, Brittas Gewissen zu aktivieren, was in letzter Zeit nur Robert gelungen ist. Nadine genießt die Nähe zu Henry. Und auch ihn hat die Intimität mit Nadine nicht kalt gelassen, egal, was er behauptet.Nachdem Kilian seine Konsequenzen gezogen hat, schäumt Justus vor Wut und verrät versehentlich ein gut gehütetes Geheimnis. Ben kehrt nach Essen zurück. Das Wiedersehen mit Kim wird durch eine unbedachte Äußerung von Justus torpediert. Leyla und Ava arbeiten auf unkonventionelle Weise an Leylas schauspielerischem Talent und entdecken dabei ihren Teamgeist wieder.Die Geschwister Bachmann erfahren zu ihrer Überraschung, dass sie geerbt haben! Umso neugieriger sind sie auf den Nachlass des sagenumwobenen Onkels, der ihnen eine Truhe hinterlassen hat. Dank einer Track-App findet Paul die Fahrraddiebin Alicia: Alicia. Als er von Lilly erfährt, wie schwer Alicia es in Berlin hat, überdenkt Paul seine Meinung über sie. Und auch Alicia hat allen Grund dazu. Wird auch sie ihre Meinung über Paul ändern?Das Gefühlschaos um Fabian lässt Sarah einfach nicht los. In ihrer Not vertraut sie sich Max an. Sie ahnt nicht, dass sich auch Alexandra Hilfe suchend an Max wendet. Als dieser vor Fabian überraschend Partei für die beiden Frauen ergreift, kommt es zum Streit zwischen den Freunden. Und so kann Sarah nicht verhindern, dass Alexandra zufällig mithört, was sich zwischen Sarah und Fabian in Köln abgespielt hat.Mario hat seine Kündigung bei der Spedition zurückgezogen und sich mit Daniel versöhnt. Nun macht er sich schlecht gelaunt auf den Weg zur Arbeit. Es kommt, wie es kommen muss: Der Tag wird für Mario zum Spießrutenlauf. Die Kollegen äußern sich entweder mitleidig oder machen dumme Bemerkungen darüber, dass der Chef mit Marios minderjähriger Tochter Emma schläft. Doch dann schießt einer der Sprücheklopfer über das Ziel hinaus. Mario verliert fast die Fassung.Milla und Mike sind erleichtert, dass sie trotz finanzieller Probleme noch genügend Mitarbeiter haben, um den Betrieb im Matrix am Laufen zu halten. Beflügelt von der Zuversicht ihres Teams wollen sie nun noch mehr geben, um dem Laden ein Happy End zu bescheren. Doch die positive Stimmung hält nicht lange an, denn ein Termin bei ihrer Bank bringt schlechte Nachrichten: Ihr Kredit könnte platzen. Konfrontiert mit der Möglichkeit, nicht nur das Matrix, sondern in der Folge auch sein Zuhause und sein bisheriges Leben zu verlieren, will Mike hilflos aufgeben, doch Milla mimt die Starke und gibt Mike die Kraft, weiter zu kämpfen. Und das, obwohl sie selbst emotional längst am Abgrund steht. Sie hat Angst, die Matrix zu verlieren.