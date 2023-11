Neue Staffel von «The Congregation»

TV-News

Magenta TV zeigt die neuen Folgen der schwedischen Serie.

Ab Freitag, 26. Januar 2024, geht die schwedische Seriebei Magenta TV der Deutschen Telekom weiter. Die Studentin Anna (Alba August) kommt nach Knutby und schließt sich der scheinbar friedlichen Pfingstgemeinde an. Sie arbeitet für Pastor Sindre (Einar Bredefeldt) und baut schnell eine enge Beziehung zur Gemeindeleiterin Eva (Aliette Opheim) auf.Doch ehe sich die junge Frau versieht, wird sie Opfer psychopathischer Machtspiele, Manipulationen und sexueller Übergriffe. Sie stellt sich in den Dienst einer unbekannten Macht, von der sie regelmäßig SMS-Nachrichten erhält. Am Ende schießt sie in ihrem Wahn auf Gemeindemitglieder und wird verhaftet.Die zweite Staffel des True-Crime-Dramas geht genau diesen Fragen nach und erzählt die unglaubliche Geschichte der Knutby-Morde weiter. In Schweden trägt die Serie den Namen «Knutby». Die Produktionsfirma B-Reel Films hat bisher zwei Staffeln gedreht. Die schwedische Erstausstrahlung ist für das kommende Jahr geplant.