Am 30. Dezember ist Kabaretttag

TV-News

Der Kultursender 3sat zeigt als Premiere den Jahresrückblick von Urban Priol.

Das Jahr 2023 neigt sich dem Ende zu und kurz vor Silvester möchte 3sat seine Zuschauer noch einmal zum Lachen bringen. Das Programm des Kabaretttages beginnt bereits um 06.00 Uhr mit Stefan Waghubinger und seinem diesjährigen Programm. Eine halbe Stunde später folgtaus dem Jahr 2016. Berni Wagner und Alain Frei sind ab 07.25 Uhr zu sehen. Die Auftritte stammen vom 3satFestival in Mainz vom September 2023. Deutlich älter ist das Programm von Tricky Niki, das 2019 in Hannover aufgezeichnet wurde.Zwischen 09.30 Uhr und 13.15 Uhr sind die Programme von Teresa Reichl (09.30 Uhr), Fee Brembeck (10.00 Uhr), Eva Karl Faltmeier (12.00 Uhr) und Michael Mittermeier (12.30 Uhr) zu sehen. Ab 10.30 Uhr wird die Verleihung des Deutschen Kleinkunstpreises aus dem Frankfurter Hof wiederholt. Das Programm wurde im September aufgezeichnet. Till Reiners „Flamingos am Kotti“ geht um 13.15 Uhr auf Sendung, gefolgt vom fünf Jahre alten Programm von Torsten Sträter.Ab 15.30 Uhr geht es mit dem Best-Of des 3satFestivals in Mainz weiter: Zunächst ist das Programm von Andreas Rebers zu sehen, um 16.15 Uhr folgt Erwin Pelzig und um 17.45 Uhr ist Sarah Bosetti auf Sendung. Um 18.30 Uhr wirdwiederholt, um 19.15 Uhr sindgeplant. Der Jahresrückblickbeginnt um 20.15 Uhr und läuft als Erstausstrahlung. Die 90-minütige Sendung kommt aus Halle an der Saale. Im Anschluss wirdgezeigt. Ab 22.30 Uhr gibt es die Wiederholung des Besten des Jahres aus der