Sky bringt die Briten zum Lachen

England

Drei Comedy-Specials sind für die Weihnachtszeit geplant.

Sky UK zeigt im Dezember gleich drei neue Stand-up-Shows. In seinem gefeierten Stand-Up-Specialseziert James Acaster das beste Jahr seines bisherigen Lebens, 1999, und das schlimmste, 2017. Er erzählt von Trennungen, Familienurlauben, einer Sonnenfinsternis, einer Therapie und nicht zuletzt von "diesem" Moment bei «The Great British Bake Off». Das neue Special wird am 12. Dezember auf Sky Comedy und dem Streamingdienst Now ausgestrahlt.In Leo Reichs erstem TV-Comedy-Special stellt sich der selbsternannte "wichtige junge Geist" der wirbelnden Ungewissheit unserer kollektiven Zukunft und stellt die großen Fragen: "Ist das hilfreich?", "Bin ich heiß?" und "Nichts für ungut, Jungs, aber was ist hier eigentlich los?". Auf dem schmalen Grat zwischen witzigem Stand-Up und humorloser Performance-Kunst mischt Sky exklusivSongs, Anekdoten und furchteinflößende Non-Sequentials in einem mutigen Versuch, das Bewusstsein für wichtige soziale und politische Themen zu schärfen. Einen genauen Sendetermin hat Sky noch nicht bekannt gegeben.Alan Carr, der Lieblingsplauderer der Nation, bringt in diesem Winter nach einer Welttournee seine vierte Soloshowzum Sky-Publikum. Seit Alans letzter Tour hat sich viel verändert, vom berauschenden Höhepunkt seiner Hochzeit mit vielen Stars bis zum Tiefpunkt, als er auf einem Bauernhof festsaß. Heute geht es darum, Glück und Freude in den kleinen Dingen zu finden - warum ein nationaler Schatz sein, wenn man ein regionaler Trinker sein kann!Zai Bennett, Managing Director of Content, Sky UK and Ireland, sagte: "Sky freut sich, in diesem Winter einige der besten britischen Comedians mit drei außergewöhnlichen Stand-up-Specials von James Acaster, Leo Reich und Alan Carr auf Sky Comedy zu präsentieren. Mit stundenlangen, hochkarätigen Stand-up-Specials, die exklusiv auf Sky Comedy zu sehen sind, wird es an Weihnachtsstimmung nicht mangeln".