Kabel Eins feiert «40 Jahre Formel Eins»

Ingolf Lück, Peter Illmann und Kai Böcking übernehmen die Moderation.

1983 startete im Dritten Programm der ARD die Musikvideosendung, die als Vorläufer von MTV gedacht war. Doch der amerikanische Fernsehsender war schließlich der Todeskandidat für die Sendung. Peter Illmann moderierte die ersten 67 Sendungen, 1985 übernahm Ingolf Lück die Videosendung. Stefan Tücking stand zwei Jahre vor der Kamera, bevor Kai Böcking von 1988 bis 1990 moderierte.Die 2018 verstorbene Stefanie Tücking konnte an der Jubiläumssendung nicht mehr teilnehmen, Illmann, Lück und Böcking standen für die Kabel Eins-Sendung zur Verfügung. Der Fernsehsender aus Unterföhring strahlt das Special am Donnerstag, 14. Dezember 2023, um 20.15 Uhr aus. Mit dabei sind Thomas Naders, Nilz Bokelberg, Lisa Feller, Markus Mörl und Anastasia Zampounidis.Die Präsentatoren blicken zurück auf Meilensteine der ersten Musikvideo-Ära und erinnern an die größten Aufreger und Musikskandale des Jahrzehnts: von Michael Jackson, dessen Kult-Video zu Thriller" erst nach 22 Uhr ausgestrahlt werden durfte, bis hin zum bahnbrechenden „Sledgehammer" von Peter Gabriel.