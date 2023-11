«Mensch Retter» kehrt mit zufriedenstellenden Werten bei RTLZWEI zurück

Quotennews

VOX hat hingegen in der zweiten Woche mit «Wir sind Teens und ihr seid alt» noch deutlicher zu kämpfen.



RTLZWEI setzte zur Primetime auf eine neue Folge der Dokusoap. Notfallsanitäter Chris Grüne und Manuel Thomas standen vor keiner leichten Aufgabe, als sie eine Schwangere durch das enge Treppenhaus transportieren mussten. Zudem klagte ein Ladendieb über Magenschmerzen, der somit vom ASB-Team behandelt wurde, anstatt auf die Polizeiwoche zu kommen. Krankenschwester Nadine Weigelt war auf der Suche nach der Ursache für die Magenschmerzen eines Patienten, der im Schockraum behandelt werden musste.Erstmals seit einem Jahr lief somit eine neue Ausgabe des Formats wieder zur Primetime. Die letzte Folge war an einem Dienstag im April ab 21.15 Uhr gesendet worden und hatte bei 0,61 Millionen Fernsehenden gute 2,7 Prozent eingefahren. Die 0,24 Millionen Jüngeren waren bei einem soliden Marktanteil von 4,4 Prozent gelandet. Trotz dem Start eine Stunde früher veränderte sich das Niveau kaum. Mit 0,65 Millionen Interessenten waren erneut überdurchschnittliche 2,7 Prozent möglich. Die 0,25 Millionen Umworbenen sicherten sich ein hohes Resultat von 4,6 Prozent.Bei VOX ging unterdessen das Generationenexperimentin die zweite Woche. Hier bewegte man sich auf einem ähnlich unzureichenden Niveau wie noch in der Woche zuvor. Das Publikum hatte sich von 0,60 auf 0,53 Millionen Menschen verkleinert. Bei den miesen 2,2 Prozent war so noch deutlich Luft nach oben. Die 0,25 Millionen Werberelevanten wiederholten mit akzeptablen 4,8 Prozent den Marktanteil der vergangenen Woche.