«Great Climate Scandal» ist gestartet

Der Sender Channel 4 hat die Dokumentation auch auf dem hauseigenen YouTube-Kanal gestellt.

In, der jetzt auf Channel 4 und dem YouTube-Channel des Senders ausgestrahlt wird, untersucht der Journalist Matt Shea Berichte über Verra, ein internationales gemeinnütziges Unternehmen, das mit Regierungen und Unternehmen zusammenarbeitet, um Emissionsgutschriften zu zertifizieren.Kohlenstoffgutschriften sind handelbare Zertifikate, die das Recht verbriefen, eine bestimmte Menge an Kohlendioxid oder anderen Treibhausgasen auszustoßen, und die Unternehmen und Regierungen einen Anreiz bieten sollen, ihre Gesamtemissionen zu reduzieren. Organisationen können ihre CO2-Emissionen ausgleichen", indem sie Gutschriften aus Projekten kaufen, die die entsprechende Menge an CO2-Emissionen verringern. Viele Unternehmen und Institutionen sehen das System der Emissionsgutschriften als einen möglichen Weg, die Kohlenstoffemissionen so weit zu reduzieren, dass die globalen Netto-Null-Ziele erreicht werden.Während diese Praxis in den letzten Jahren durch große globale Organisationen, darunter einige der größten CO2-Emittenten, die sich in dieses System einkaufen, populär geworden ist, haben Umweltgruppen und investigative Journalisten die Frage aufgeworfen, ob einige dieser Gutschriften so vertrauenswürdig sind, wie sie erscheinen. Kann sich die Welt bei den wichtigen Bemühungen um eine Verringerung der Treibhausgasemissionen auf die Echtheit dieser Kohlenstoffausgleichssysteme verlassen?