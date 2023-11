RTL reaktiviert «Mein neuer Freund»

TV-News

Christian Ulmen ist wieder als Uwe Wöllner zu sehen, die Hauptrolle spielt Luisa Charlotte Schulz.

Die Brainpool-Produktion «Mein neuer Freund» war für ProSieben ein Flop, nach der Ausstrahlung mauserte sich die Serie mit Christian Ulmen zu einem großen Erfolg. 18 Jahre nach der ProSieben-Adaption hat RTL «Mein neuer bester Freund» nun erneut eingekauft. Luisa Charlotte Schulz ist das Gesicht der sechsteiligen Serie, die ab Montag, 18. Dezember 2023, auf RTL+ ausgestrahlt wird. Statt Brainpool produziert Pyjama Pictures die neue Serie.Dafür schlüpft die Schauspielerin Luisa Charlotte Schulz («Nightwash») in jeder der sechs Folgen in eine andere skurrile Rolle. Ins Schwitzen und an den Rand der Verzweiflung bringt die 32-Jährige die Kandidaten. Die 10.000 Euro gewinnt nur, wer das ganze Wochenende mit seiner "neuen Freundin" durchhält. Luisa Charlotte Schulz: "Es reizt mich, dass die Figuren, in die ich schlüpfe, keine soziale Maske haben. Sie sind sehr unangenehme Personen und gerade dadurch entsteht eine Freiheit, die es erlaubt, sich zum Teil unmoralisch daneben oder auch komplett drüber zu benehmen."Christian Ulmen: "Normalerweise tauchst du als Schauspieler:in für zwei bis drei Minuten in einer Szene in deine Rolle ein. Bei 'Meine neue Freundin' ist Luisa Charlotte Schulz drei Tage lang ununterbrochen in ihrer Rolle. Das ist beängstigend – und toll. Und ich weiß, wovon ich spreche!" Christian Ulmen wirkt beratend mit und holt für die sechs Folgen auch die Kult-Figur "Uwe Wöllner" zurück auf den Bildschirm.