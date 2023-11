Schulz & Sprünken testen Hopfen & Malz

TV-News

Der Streamingdienst RTL+ strahlt in diesem Jahr den «flüssigen Adventskalender» aus.

Auf die feucht-fröhliche Suche nach dem leckersten Bier für das Weihnachtsessen mit den Liebsten begeben sich die Komikerinnen Luisa Charlotte Schulz und Sandra Sprünken. Ab dem 1. Dezember gibt es hinter jedem Adventstürchen einen guten Schluck zu trinken: Jeden Tag lassen es die beiden knallen, stellen ein Bier vor, bewerten und rangieren dessen Geschmack.Abgefahrene Aktionen, private Weihnachts-Geschichten und illustre Mitwirkende wie Clemens Brock, Calvin Kleinen, Marijke Amado, Kult-Zauberer Christopher Köhler, der Männerchor Grüngürtelrosen und Mike Heiter machen diesen ganz besonderen Adventskalender zum perfekten Countdown für die Festtage. Alle 24 Bierverkostungen - natürlich inklusive ZwiWa und leckeren Snacks - werden an einem Tag gedreht - besinnliche Trunkenheit ist also vorprogrammiert!beruht auf dem Original «Juleølkalenderen» aus Dänemark, wurde bereits erfolgreich in Norwegen und den Niederlanden adaptiert und nun von der Banijay Productions Germany GmbH im Auftrag von RTL+ produziert.