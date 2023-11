«Narrow Road to the Deep North» geht in Produktion

International

Die neue Serie ist mit dem früheren «The Mentalist»-Darsteller Simon Baker besetzt.

Prime Video, Curio Pictures und Screen Australia haben den Beginn der Produktion der neuen australischen Originalseriebekannt gegeben, die auf dem gleichnamigen, mit dem Booker Prize ausgezeichneten Roman von Richard Flanagan basiert. Jacob Elordi («Euphoria») führt eine unglaubliche australische und internationale Starbesetzung an, neben Ciarán Hinds («Belfast»), Odessa Young («Mothering Sunday», Olivia DeJonge («Elvis»), Heather Mitchell («Love Me»), Thomas Weatherall («Heartbreak High»), Show Kasamatsu und Simon Baker («The Mentalist»).Die neue fünfteilige Dramaserie, die von Autor Shaun Grant adaptiert und von Justin Kurzel inszeniert wurde, wird in Australien, Neuseeland und Kanada auf Prime Video ausgestrahlt. Die Serie wird international von Sony Pictures Television vertrieben. Die Hauptfinanzierung der Produktion wird von Screen Australia bereitgestellt, mit Unterstützung der Regierung von NSW über die Screen NSW's Made in NSW und PDV Funds. Jacob Elordi wird nach Australien zurückkehren und die Hauptrolle des jüngeren Dorrigo Evans (1940er Jahre) spielen. Zu den weiteren Darstellern gehören Odessa Young (Amy Mulvaney), Olivia DeJonge (jüngere Ella) und Simon Baker (Keith). In den 1980er Jahren wird Ciarán Hinds den älteren Dorrigo spielen, zusammen mit Heather Mitchell (ältere Ella). Thomas Weatherall (Frank Gardiner), Show Kasamatsu (Major Nakamura) und Charles An (The Goanna) werden ebenfalls zur Besetzung gehören.Die Serie spielt im Schatten des Zweiten Weltkriegs und erzählt die epische Geschichte von Leutnant Dorrigo Evans und wie seine viel zu kurze Liebesaffäre mit Amy Mulvaney sein Leben prägte. Die Geschichte wird in mehreren Zeitebenen erzählt, von Evans' Kindheit über seine Erfahrungen als junger Mann in der Kriegsgefangenschaft auf der Thailand-Burma-Eisenbahn bis hin zu seinem späteren Leben als angesehener Chirurg und australischer Kriegsheld. The Narrow Road to the Deep North ist eine Liebesgeschichte, die das Publikum durch die dunkelsten Zeiten trägt, eine intime Charakterstudie, die die Stärke des menschlichen Geistes im Angesicht von Widrigkeiten veranschaulicht, und eine Untersuchung einer Ehe und einer unvergesslichen Liebesbeziehung."Mit Talenten wie Jacob Elordi, Ciarán Hinds und Odessa Young in der Hauptrolle verspricht «The Narrow Road to the Deep North» eine filmische, viszerale und unbestreitbare zeitgenössische Liebesgeschichte zu werden, die die Kraft der Partnerschaft und die Stärke des menschlichen Geistes im Angesicht von Widrigkeiten erforscht", so Sarah Christie, Senior Development Executive bei Amazon MGM Studios. "Wir wissen, dass diese Serie bei den Kunden in Australien, Neuseeland und Kanada großen Anklang finden wird, und wir sind stolz darauf, mit Jo Porter und Rachel Gardner von Curio Pictures zusammenzuarbeiten, die diese unglaubliche Geschichte zusammen mit dem preisgekrönten Regisseur und ausführenden Produzenten Justin Kurzel und dem preisgekrönten Autor und ausführenden Produzenten Shaun Grant zum Leben erwecken werden."