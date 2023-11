CW punktet mit Football

US-Quoten

Die Übertragung der ACC-Rechte brachte dem Sender die höchsten Reichweiten seit Jahren.

The CW Network verzeichnete am Samstag, den 18. November, die größte Einschaltquote in der Primetime seit über sechs Jahren, als das ACC-Footballspiel zwischen den Florida State Seminoles und den North Alabama Lions zur Primetime 1,3 Millionen Gesamtzuschauer in der Nielsen-Live-Performance am selben Tag erreichte.Der Sieg der Florida State Seminoles gegen die North Alabama Lions sorgte für neue Quotenhöchstwerte bei den Erwachsenen 18-49 (357.000) und den Erwachsenen 25-54 (452.000) und schlug damit das Hauptprogramm von CBS in diesen Zuschauergruppen und machte The CW zu einem der Top 4 Sender in der Hauptsendezeit. Darüber hinaus verzeichnete das Spiel im Vergleich zur Vorwoche dreistellige Zuwächse bei den Gesamtzuschauern (+129%), bei den Erwachsenen 18-49 (+261%) und bei den Erwachsenen 25-54 (+228%). Für The CW war es die größte Zuschauerzahl zur Primetime am Samstagabend, seit der Sender im Oktober 2021 sein nationales Programm aufnahm.ACC-Football wird auf The CW am Samstag, 25. November, um 14:00 Uhr mit dem Spiel Wake Forest gegen Syracuse fortgesetzt. Der ACC-Basketball beginnt auf The CW mit einem Doubleheader am Samstag, 2. Dezember, mit Notre Dame gegen Miami um 12:00 Uhr, gefolgt von Duke gegen Georgia Tech um 14:15 Uhr.