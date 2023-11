RTL macht lange «Ninja Warrior Germany»-Nacht

TV-News

Die besten Momente werden im Anschluss an das über dreistündige Special ausgestrahlt.

Am Samstag, 16. Dezember 2023, können sich die Zuschauerinnen und Zuschauer auf das Promi-Special vonfreuen. Zwölf mehr oder weniger prominente Athleten treten im Rahmen des Spendenmarathons in Teams für die RTL-Stiftung „Wir helfen Kindern“ an. Die Produzenten haben drei Teams zusammengestellt, die von den Moderatoren angeführt werden.Für Frank Buschmann gehen Ex-Skispringer Martin Schmidt, Ex-Fußballtorwart Timo Hildebrand, «Princess Charming» Irina Schlauch und Dschungelkönig 2022 Filip Pavlovic an den Start. Laura Wontorra erhält Unterstützung von Ex-Skispringer Sven Hannawald, Ex-Handballer Michael Kraus, RTL-Moderatorin Angela Finger-Erben und Reality-Darsteller Adriano Salvaggio. Im Team Jan Köppen treten Sänger Luca Hänni, Thorsten Legat, Moderatorin Dr. Christine Theiss und Luigi Birofio an.RTL Studios produziert die Sendung, in der zwei Parcous-Runden absolviert werden müssen. Im Anschluss an das Promi-Special strahlt RTL um 23.55 Uhr das einstündige Specialaus.