«The Woman in the Wall» beginnt im Januar

Die Premiere der neuen Thriller-Serie wird im kommenden Jahr erfolgen. In Deutschland beginnt die Serie einen Tag später.

Der Pay-TV-Sender Showtime hat mitgeteilt, dass der kommende sechsteilige Thrilleram Freitag, den 19. Januar, als Streaming- und On-Demand-Premiere für Paramount+-Abonnenten ausgestrahlt wird, bevor die Serie am Sonntag, den 21. Januar, um 21.00 Uhr auf Showtime zu sehen sein wird. Die Serie, die von der BAFTA- und Golden Globe-Preisträgerin Ruth Wilson («The Affair», «His Dark Materials») produziert wurde und in der der für den BAFTA-Award nominierte Daryl McCormack («Good Luck to You») die Hauptrolle spielt, wird ebenfalls am 19. Januar in Kanada und am 20. Januar in Lateinamerika, Brasilien, Südkorea, Italien, Frankreich, Deutschland, der Schweiz und Österreich auf Paramount+ Premiere haben.«The Woman in the Wall» wurde von dem für den BAFTA Award nominierten Joe Murtagh («Calm with Horses») entwickelt und geschrieben und handelt von Lorna Brady (Wilson), einer Frau aus der kleinen, fiktiven irischen Stadt Kilkinure, die eines Morgens aufwacht und eine Leiche in ihrem Haus vorfindet. Erschreckenderweise hat Lorna keine Ahnung, wer die tote Frau ist oder ob sie selbst für den offensichtlichen Mord verantwortlich sein könnte. Denn Lorna leidet seit langem unter extremen Anfällen von Schlafwandeln, seit sie im Alter von 15 Jahren aus ihrem Leben gerissen und im Kilkinure-Kloster eingesperrt wurde, einem (fiktiven) Heim einer der berüchtigten Magdalenen-Waschanstalten für Frauen in Irland. Dort brachte Lorna ihre Tochter Agnes zur Welt, die ihr auf grausame Weise weggenommen wurde und deren Schicksal Lorna nie erfahren hat.Detective Colman Akande (McCormack) ist Lorna nun auch wegen eines Verbrechens auf den Fersen, das scheinbar nichts mit der Leiche zu tun hat, die sie in ihrem Haus entdeckt hat. Hinter seinem bissigen Humor verbirgt sich eine stille Traurigkeit, und als er Lorna kennenlernt, sieht er sich gezwungen, sich seinen eigenen quälenden Geheimnissen zu stellen. Während Colman nach einem Mörder und Lorna nach ihrer Tochter sucht, kreuzen sich ihre Wege in einer Weise, die sie nie erwartet hätten.In der Serie spielen außerdem Simon Delaney («The Conjuring 2»), Philippa Dunne («The Nevers»), Mark Huberman («Band of Brothers»), Hilda Fay («Float Like a Butterfly»), Frances Tomelty («The Amazing Mrs. Pritchard») und Dermot Crowley («Luther: The Fallen Sun»). «The Woman in the Wall» wird von Motive Pictures für Showtime und die BBC produziert. Darüber hinaus wird die Serie von Simon Maxwell («Get Millie Black», «Deep State»), Sam Lavender («Saint Maud», «The Lobster»), Murtagh, Wilson («Mrs. Wilson», «True Things») und Harry Wootliff («True Things») produziert.