Disney lizenziert zwei Serien an ITV

Im Micky-Maus-Konzern will man wieder Geld verdienen, weshalb «Unter the Banner of Heaven» und «Extraordinary» ins lineare Fernsehen und zu ITVX wechseln.

ITV bestätigte eine Vereinbarung mit Disney Entertainment, wonach ITV die frei-empfangbare Heimat vonmit Andrew Garfield in der Hauptrolle und der ersten Staffel der britischen Comedy-Seriewird. «Under the Banner of Heaven» wird auf ITVX gestreamt, während «Extraordinary» sowohl auf ITVX als auch auf ITV2 zu sehen sein wird. Beide werden in der ersten Hälfte des Jahres 2024 starten.Die FX-Produktion «Under the Banner of Heaven» wurde vom Academy Award-Preisträger Dustin Lance Black entwickelt und zeigt Andrew Garfield und Daisy Edgar-Jones in den Hauptrollen. Die Serie wurde durch den Bestseller „True Crime“ von Jon Krakauer inspiriert und folgt den Ereignissen, die 1984 zum Mord an Brenda Wright Lafferty (Daisy Edgar-Jones) und ihrer kleinen Tochter in einem Vorort im Salt Lake Valley, Utah, führten.Die Comedyserie «Extraordinary», eine Originalproduktion von Disney+ UK, die von der Serienschöpferin und Co-Produzentin Emma Moran geschrieben und von Sally Woodward Gentle («Killing Eve») sowie Lee Morris und Charles Dawson produziert wurde, spielt in einer Welt, in der jeder an seinem 18. Geburtstag eine Kraft entwickelt... das heißt jeder, außer Jen (Máiréad Tyers). Die Serie zeigt die 25-jährige Jen, die in einer großen, verwirrenden Welt umherirrt und mit nichts als ein bisschen Hoffnung, einer Menge Verzweiflung und ihren Mitbewohnern bewaffnet ist, um ihre Superkräfte zu finden. In den Hauptrollen spielen außerdem Sofia Oxenham, Bilal Hasna und Luke Rollason sowie Siobhán McSweeney.