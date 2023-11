«Married To Real Estate» beginnt zwischen den Jahren

US-Fernsehen

Egypt Sherrod und Mike Jackson haben insgesamt zwölf neue Folgen aufgezeichnet.

feiert am Donnerstag, den 28. Dezember, um 21 Uhr auf HGTV Premiere und ist am selben Tag und zur selben Zeit auf Max als Stream verfügbar. Das Power-Paar Egypt Sherrod und Mike Jackson wird in einer neuen 12-teiligen Staffel der HGTV-Erfolgsserie mehr Familien aus Atlanta dabei helfen, Häuser mit Potenzial zu kaufen und sie in atemberaubende Traumhäuser zu verwandeln.Egypt, eine Immobilienmaklerin und Designerin, und ihr Ehemann Mike, ein Bauexperte, werden ihre Fans weiterhin inspirieren und für Spaß sorgen, während sie erfolgreiche Immobiliengeschäfte führen, ein Haus verwalten und drei Töchter großziehen. Egypt, die zuvor in den HGTV-Filmen Property Virgins und Flipping Virgins mitspielte, wird ihr umfangreiches Immobilien- und Finanzwissen einsetzen, um für ihre Kunden erschwingliche Optionen in ihren idealen Wohngegenden zu finden, die mit ihren individuellen Designplänen neu gestaltet werden können. Mike und sein Team werden dann das Budget maximieren und alle baulichen Probleme beheben, um atemberaubende Renovierungen durchzuführen, die den Wert der Häuser und die Rendite steigern.In der ersten Folge werden Egypt und Mike Häuser in Roswell für ein Paar auskundschaften, das ein Büro, ein Spielzimmer und ein Yogastudio ganz oben auf ihrer Liste hat. Das dynamische Duo wird das neu renovierte Haus der Kunden in jedem Raum mit einem natürlichen, minimalistischen Stil ausstatten, einschließlich einer Küche mit eleganten Flachbildschirmen und geriffelten Holzakzenten auf der großen Insel. Außerdem werden Egypt und Mike in dieser Staffel unvergessliche Familienerlebnisse teilen, wenn ihre Teenagerin Kendall Bratsche spielt und ihre jüngere Tochter Harper Fahrradfahren lernt. Außerdem renovieren sie ein neues Büro für ihr boomendes Unternehmen.