Speisen & Sicherheit: Kabel Eins schlägt sich wacker

Quotennews

Einen bunten Mix aus verschiedenen Genres bekamen die Zuschauer am Donnerstag zu sehen.

Der Fernsehsender Kabel Eins setzte im Anschluss an die US-Krimis auf. Die Sendung, die zwischen 16.55 und 17.55 Uhr andauerte, beschäftigte sich mit Deutschlands besten Steakhäusern. 0,35 Millionen Menschen wollten sehen, wo sie speisen sollten. 2,7 Prozent der Zuschauer wurden erreicht. Bei den für die Werbewirtschaft wichtigen Zuschauern waren 0,10 Millionen dabei, die gute 5,2 Prozent Marktanteil brachten.Fürwar man in München unterwegs. Das Schiller Bräu stand dieses Man im Mittelpunkt und Hotelmanager Stefan wollte punkten. 0,54 Millionen Menschen sahen die Sendung, die bis 18.55 Uhr andauerte und 3,1 Prozent Marktanteil sicherte. 0,16 Millionen junge Menschen entschieden sich für die Kabel-Eins-Sendung, die 5,5 Prozent Marktanteil holte. Im Anschluss ging es ins brandenburgische Eberswalde, denn dort filmte das Kamerateam von. Die 80-minütige Sendung, die 0,51 Millionen Zuschauer und 2,2 Prozent Marktanteil holte, beschäftigte sich auch mit einem Wasserschaden in Berlin. Das Format fuhr mittelmäßige 4,1 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe ein, 0,18 Millionen junge Menschen saßen vor dem Fernseher.0,57, 0,63 und 0,42 Millionen Menschen sahen die ersten drei Episoden von. Das zweistündige Format wollte informieren, was sich für die deutschen Streitkräfte geändert hat, nachdem Bundeskanzler Olaf Scholz die Zeitenwände ausgerufen hatte. 0,62 Millionen Menschen waren dabei, der Marktanteil wurde auf 2,4 Prozent beziffert. 0,30 Millionen Umworbene schalteten ein und verhalfen dem Programm zu 5,7 Prozent Marktanteil.mit Moderatorin Madita van Hülsen stellte die ungewöhnlichen Fahrzeuge der Bundeswehr vor, die auf Namen wie Biber, Keiler und Leguan hören. 0,44 Millionen Menschen blieben bis 23.20 Uhr wach und brachten 2,6 Prozent Marktanteil mit. Das Magazin, das auch über Senioren am Steuer redete, fuhr 0,16 Millionen 14- bis 49-Jährige und verbuchte 4,3 Prozent in der Zielgruppe.