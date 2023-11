TCM macht Cary-Grant-Thementag

US-Fernsehen

Der Fernsehsender von Warner Bros. Discovery sendet am 22. Dezember zahlreiche Spielfilme.

Turner Classic Movies (TCM) begrüßt die Schauspielerin Jennifer Grant, die Tochter des beliebten Schauspielers Cary Grant, als Co-Moderatorin einer besonderen Filmnacht am Freitag, den 22. Dezember, ab 20 Uhr. Gemeinsam mit TCM-Moderator Dave Karger wird Jennifer Grant einen persönlichen Einblick in die wichtige Rolle ihres Vaters in der Geschichte Hollywoods geben und darüber berichten, wie es war, seine Geschichte in der neuen BritBox-Originalserie «Archie» zum Leben zu erwecken, die sie als ausführende Produzentin produziert hat. Die Liste der vorgestellten Filme ist Teil von TCMs Dezember-Schwerpunkt auf Cary Grant als Star des Monats.Den ganzen Monat über wird TCM die Filmografie des Schauspielers vorstellen, darunter Klassiker wie «Bringing Up Baby» (1938), «His Girl Friday» (1940) und «North by Northwest» (1959).20.00 Uhr(«Jede Frau braucht einen Engel», 1947) - Ein Engel hilft einem ehrgeizigen Bischof auf den richtigen Weg.22.00 Uhr(«Die große Liebe meines Lebens», 1957) - Eine romantische Romanze an Bord eines Schiffes inspiriert ein Paar dazu, sich zu versprechen, sich sechs Monate später zu treffen.00.15 Uhr(«Vater werden ist nicht schwer», 1952) - Eine Familie mit drei Kindern nimmt ein Waisenkind in Schwierigkeiten auf.02.00 Uhr(«Akkorde der Liebe», 1941) - Eine Frau, die kurz vor der Scheidung steht, erinnert sich an ihre herzzerreißenden Versuche, ein Kind zu adoptieren.04.15. Uhr(«Nur dem Namen nach», 1939) - Ein wohlhabender Mann verliebt sich in eine Witwe, kann aber seine Frau nicht dazu bringen, sich von ihm scheiden zu lassen.06.00 Uhr(«Bestimmung Tokio», 1943) - Ein US-U-Boot durchquert im Zweiten Weltkrieg feindliche Gewässer.Jason Isaacs verkörpert Cary Grant in, einem vierteiligen Drama über das Leben von Hollywoods Hauptdarsteller. Geschrieben vom preisgekrönten Drehbuchautor Jeff Pope und produziert von Etta Pictures, dem Label von Pope's ITV Studios, ist BritBox International der Koproduktionspartner der Serie, die im Dezember in allen ihren Territorien Premiere haben wird: Nordamerika, Australien, Südafrika und die nordischen Länder.