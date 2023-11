Cher trifft Rylan

England

BBC Two feiert Cher mit einem Abendprogramm zu Ehren der Pop-Ikone, in dessen Mittelpunkt «Cher Meets Rylan» steht.

BBC Two und BBC Music machen ihren Zuschauern mitein Weihnachtsgeschenk: Die legendäre Sängerin und Schauspielerin ist in einem weltweit exklusiven 60-minütigen Special zu Gast. Die mehrfache Platin- und Grammy-Gewinnerin wird vor Ort in London gefilmt und am Samstag, den 9. Dezember um 21.00 Uhr in einem ausführlichen Gespräch mit Rylan über ihr Leben und ihre Musik befragt. BBC Two feiert Cher außerdem mit einem Abendprogramm, das die Popikone in den Mittelpunkt stellt: «Cher Meets Rylan».Rylan, der auch eine Samstagnachmittagsshow auf BBC Radio 2 (15-18 Uhr) moderiert, sagt: "Ich bin selten sprachlos, aber als ich gebeten wurde, die echte Cher zu interviewen, war es unglaublich. Was für eine Ehre, mit der Göttin des Pop zu sprechen. Ich kann es kaum erwarten, sie zu treffen.Jonathan Rothery, Head of Pop Music TV, BBC, sagte: "Cher ist eine bahnbrechende Legende, die Musikliebhaber seit Jahrzehnten begeistert, und ich freue mich sehr, den Zuschauern im Dezember auf BBC Two und BBC iPlayer einen unvergleichlichen Abend mit Popmusik bieten zu können.