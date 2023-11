BBC dreht «Nightsleeper»

England

Das sechsteilige Drama soll nächstes Jahr ausgestrahlt werden.

Die BBC hat die Produktion vonangekündigt, ihrem kommenden Echtzeit-Thriller über die Entführung eines Schlafwagens auf dem Weg von Glasgow nach London und die verzweifelten Bemühungen einer Regierungsbehörde, in die sich schnell zuspitzenden Ereignisse an Bord einzugreifen. Können zwei Menschen, die sich nie zuvor begegnet sind, der eine im Zug, der andere außerhalb, zusammenarbeiten, um das Leben der ungleichen Passagiere zu retten, während der Nachtzug "Heart of Britain" auf sein buchstäblich letztes Ziel zusteuert?Alexandra Roach («The Light in the Hall») und Joe Cole («Gangs of London») spielen die Hauptrollen in diesem spannenden Thriller, der vom BAFTA-prämierten Autor Nick Leather («Murdered For Being Different») für Fremantle's Euston Films geschrieben wurde und Anfang 2024 auf BBC One und BBC iPlayer zu sehen sein wird. In der Serie sind außerdem Alex Ferns («The Devil's Hour»), Sharon Small («The Bay»), James Cosmo («Tom Clancy's Jack Ryan»), David Threlfall («Shameless»), Daniel Cahill («The Control Room»), Lois Chimimba («Vigil») und Gabriel Howell («The Fence») zu sehen, Katie Leung («Harry Potter»), Leah MacRae («Rosie Molloy»), Ruth Madeley («Years and Years»), Adam Mitchell («Mother's Day»), Pamela Nomvete («Andor»), Scott Reid («Maxine»), Sharon Rooney («Barbie») und Parth Thakerar («Gangs of London»).«Nightsleeper» ist eine sechsteilige Miniserie. Regie führen Jamie Magnus Stone («Doctor Who», «Ten Pound Poms») und John Hayes («Dublin Murders»). Drehbuchautoren sind Nick Leather und Laura Grace (Folge 4 und 5). Ausführende Produzenten sind Kate Harwood für Euston Films und Nick Leather, Jamie Magnus Stone und Gaynor Holmes für die BBC. Produzent ist Jonathan Curling (The Sister, Baghdad Central), Co-Produzentin Daisy Costello. Für den Weltvertrieb ist Fremantle zuständig.