Skys Juan-Carlos-Doku läuft im Ersten

Die Produktionsfirma gebrueder beetz hat den Film auch an Canal+ in Frankreich veräußert.

Die dreiteilige Dokumentation über Juan Carlos startet am 21. Mai 2023 beim Pay-TV-Sender Sky. Wie das amerikanische Branchenportal „Deadline“ berichtet und Das Erste bestätigte, wirdauch im Ersten zu sehen sein. Die Produktion der gebrueder beetz filmproduktion soll am Montag, 15. Januar 2024, ausgestrahlt werden. Das Erste plant einen Zusammenschnitt von 90 Minuten.Auch bei den französischen Nachbarn ist der Dokumentarfilm angekommen, Canal+ hat ihn erworben. „Als wir anfingen, die investigative Serie um den spanischen König Juan Carlos I. zu produzieren, waren uns die Ausmaße der politischen Dimensionen nicht bewusst. Erst Stück für Stück entblätterte sich ein Geflecht aus Intrigen, Gier und Machtspielen, welches bis in die höchsten Kreise der Gesellschaft reicht und von dem spanischen Geheimdienst CNI bis heute geschützt wird. Es ist eine bemerkenswerte Geschichte, die wir ohne Furcht und Gefälligkeit zu erzählen versuchen“, erklärt Christian Beetz.„Diese Doku-Serie über Aufstieg und Fall des spanischen Ex-Königs wird sicherlich eines der brisantesten Projekte des Jahres auf dem internationalen Markt werden“, verspricht Christian Asanger und führt aus: „Sie beinhaltet alles, was ein Sky Original ausmacht: Mit Corinna zu Sayn-Wittgenstein eine Protagonistin, die einen exklusiven Einblick in eine bislang verschlossene Welt liefert, dazu investigative Recherchen und weltweite Drehs auf High-End-Niveau, sowie mit gebrueder beetz filmproduktion einen Produktionspartner, der zu den renommiertesten der internationalen Dokumentarfilm-Branche zählt. Wir freuen uns sehr, mit «Juan Carlos – Liebe, Geld, Verrat» am diesjährigen Wettbewerb des Canneseries Festival teilzunehmen.“