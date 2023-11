RTL Living feiert Ginos Weihnachten

TV-News

Der Pay-TV-Sender hat ein knapp 30-minütiges Special im Programm.

Am Montag, den 18. Dezember 2023, serviert der Bezahlsender RTL Living ab 20.15 Uhr die Sendung. Die britische Fernsehsendung stammt aus dem vergangenen Jahr und trägt den Titel "Gino's Italy: Like Mamma Used to Make - Gino's Italian Christmas Feast". Die Sendung wurde von Betty TV und All3Media produziert.Mit seiner Frau Jessica, den drei Kindern und den beiden Hunden Oreo und Duke bereitet Gino ein Weihnachtsfest der besonderen Art vor und lädt in seine Villa auf Sardinien ein. Ganz nach italienischer Tradition bereitet er ein Festmahl mit all seinen Lieblingsgerichten zu - mit Gnocchi vom Großvater, Florentiner Keksen, Panettone und vielem mehr.Anschließend strahlt der Sender von 20.40 bis 22.25 Uhraus. Der Donnerstag beginnt mit, zwei Folgen von