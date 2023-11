«Gyeongseong Creature» startet Ende Dezember

International

Teil der der neuen südkoreanischen Serie wird schon im Januar 2024 ausgestrahlt.

ist ein schillerndes Highlight am Ende und am Anfang des Jahres und erzählt eine Geschichte über die Konfrontation mit einer Kreatur, die aus Gier geboren wurde. Die Vorfreude steigt, denn Teil 1 soll am 22. Dezember und Teil 2 am 5. Januar exklusiv auf Netflix veröffentlicht werden.Der Teaser-Trailer steigert die Spannung und zeigt den kraftvollen ersten Auftritt von Tae-sang und Chae-ok. Die Handlung verdichtet sich, als Tae-sang, der wichtige Informationen im geschäftigen Bonjeong-Distrikt kontrolliert, mit einer schrecklichen Bedrohung konfrontiert wird: Er muss die vermisste Geliebte von Kommissar Ishikawa finden, bevor die Kirschblüte fällt, oder er wird alles verlieren. Dies führt ihn zu Chae-ok und ihrem Vater, Experten im Aufspüren von Vermissten. Gemeinsam dringen sie in das geheimnisvolle Ongseong-Krankenhaus ein, das im Mittelpunkt von Verdächtigungen und Intrigen steht.Studio Dragon, Story & Pictures Media und Kakao Entertainment haben die südkoreanische Horror-Action-Serie produziert. Park Seo-joon, Han So-hee, Kim Hae-sook, Jo Han-chul und Wi Ha-joom haben die Hauptrollen übernommen.