Sky hat «The Heist Before Christmas» gedreht

Timothy Spall («Mr. Turner») und James Nesbitt («The Missing») spielen zwei gegensätzliche Weihnachtsmänner in, der in dieser Weihnachtszeit auf Sky Max und dem Streamingdienst NOW Premiere haben wird. Das Sky Original ist in Nordirland beheimatet. Weitere Hauptdarsteller sind Laura Donnelly («The Nevers»), Bronagh Waugh («The Fall») und die Jungstars Bamber Todd und Joshua McLees als Mikey und Sean Collins.Der zwölfjährige Mikey (Bamber Todd), der zu schnell erwachsen geworden ist, um an die Magie von Weihnachten zu glauben, findet im Wald zwei Weihnachtsmänner. Der eine hat gerade eine Bank ausgeraubt (James Nesbitt) und ist mit dem Geld auf der Flucht, der andere Weihnachtsmann (Timothy Spall) behauptet, er sei aus seinem Schlitten gefallen. Mikey hat keine Zeit für den zweiten Mann - er glaubt nicht mehr an den Jingle-Bells- und Weihnachtsmann-Quatsch, auch wenn sein kleiner Bruder Sean (Joshua McLees) darauf besteht, den alten Mann wie einen Superstar zu behandeln. Stattdessen ist Mikey fest entschlossen, das Geld des Bankräubers in die Finger zu bekommen, denn er ist überzeugt, dass dies die Lösung ist, um seiner Familie das ersehnte Weihnachten zu bescheren. Doch als Mikey alles für die Beute riskiert, wird ihm klar, dass der Geist der Weihnacht vielleicht doch noch lebendig ist...«The Heist Before Christmas», geschrieben von Ronan Blaney und unter der Regie von Edward Hall, ist eine Produktion von SHUK und Calico Pictures für Sky. Noch ist unklar, ob der Spielfilm bei Sky Deutschland laufen wird.