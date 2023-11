«Spy x Family» feiert TV-Premiere

TV-News

Die japanische Serie startete erst im vergangenen Jahr.

ProSieben Maxx nimmt am Dienstag, 12. Dezember 2023, um 18.25 Uhr die 25-teilige japanische Animeseriein sein Programm auf. Die Serie basiert auf einem Manga von Tatsuya Endō, der 2019 erstmals in Japan veröffentlicht wurde. Die Serie bedient die Genres Comedy und Action und erzählt die Geschichte eines Spions. Die Serie wurde erstmals im April 2022 auf dem Streamingdienst Crunchyroll ausgestrahlt.Agent Twilight, der beste Spion seines Landes, erhält einen besonders schwierigen Auftrag: Nach dem Mord an einem hochrangigen westalischen Diplomaten im benachbarten Ostania soll er Donovan Desmond, den Anführer der dortigen Einheitspartei, ausfindig machen. Allerdings nur, wenn sein Sohn zur Schule geht. So sieht sich Twilight gezwungen, selbst eine Familie zu gründen und adoptiert unter dem Namen Loid Forger das Waisenmädchen Anya. Diese ist sehr intelligent, so dass sie die Aufnahmeprüfung für die Eliteschule mit Leichtigkeit besteht. Doch ohne dass Twilight es weiß, verfügt sie auch über telepathische Fähigkeiten. So kann sie Gedanken lesen und Geheimnisse erfahren. Um die Schule zu täuschen und eine Familie zu gründen, heiratet Loid die Stadtangestellte Yor. Diese nimmt den Heiratsantrag nur zu gerne an, denn in Wirklichkeit ist sie eine Auftragskillerin, die eine Familie als Tarnung sucht. Während die Tochter durch ihre Fähigkeit alles mitbekommt, was in der Familie passiert, können die beiden Erwachsenen ihre geheime Identität zunächst voreinander verbergen.Wit Studio und CloverWorks produzierten die mittlerweile 32-teilige Serie für TV Tokyo. Regie führten Kazuhiro Furuhashi und Takahiro Harada, die Drehbücher stammen von Kazuhiro Furuhashi und Ichirō Ōkouchi.