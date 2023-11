Diana Zimmermann darf «Berlin direkt» moderieren

Köpfe

Bereits am Sonntag wird die neue Leiterin des ZDF-Hauptstadtstudios durch die Sendung führen.

Am Sonntag, 26. November 2023, wird die neue Leiterin des ZDF-Hauptstadtstudios, Bettina Zimmermann, die politische Sendungmoderieren. Zur Premiere, die wie gewohnt um 19.10 Uhr ausgestrahlt wird, empfängt das ZDF den FDP-Fraktionsvorsitzenden Christian Dürr. Thema ist auch in dieser Woche das Urteil des Verfassungsgerichts und die damit verbundene Haushaltssperre.Seit September letzten Jahres ist Diana Zimmermann Korrespondentin im ZDF-Hauptstadtstudio. Von 2015 bis 2022 berichtete sie als Leiterin des ZDF-Studios London aus Großbritannien. Die Leiterin des Hauptstadtstudios folgt auf Theo Koll, der sich in den Ruhestand verabschiedete.ZDF-Chefredakteurin Bettina Schausten: "In einer politisch spannenden Zeit übernimmt mit Diana Zimmermann eine hervorragende Journalistin die Leitung des ZDF-Hauptstadtstudios und die Moderation von 'Berlin direkt'. In ihrer neuen Rolle setzt sie schon jetzt die erstklassige Arbeit von Theo Koll fort, den das ZDF nach mehr als drei Jahrzehnten exzellenter Berichterstattung für das ZDF in den Ruhestand verabschiedet hat."