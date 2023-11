arte zeigt Dokumentarfilm über Hamas-Angriffe

TV-News

Die Produktion der gebrüder beetz beschäftigt sich mit dem Festival in Israel.

Bereits am Dienstag, 28. November 2023, strahlt arte eine Dokumentation über den Angriff der Hamas auf das Musikfestival in Israel am 7. Oktober 2023 aus. Im Rahmen von «ARTE: Re:» läuft der 30-minütige Filmum 22.50 Uhr. Interviews mit Überlebenden des Anschlags, dem Regisseur Duki Dror und den Produzenten Reinhardt Beetz und Danna Stern werden vor und nach dem Film im Rahmen des ARTE-Themenabends gezeigt. In den nächsten Wochen wird eine 50-minütige Fassung des Films fertiggestellt, die dann weltweit in den Verleih gehen wird.Zum Team von «One Day in October» gehören neben Produzent Reinhardt Beetz und Regisseur Duki Dror (Zygote Films) auch die preisgekrönten Filmemacher und Produzenten Yossi Bloch («The Devil Next Door»), Noam Pinchas («Murky Skies») und EP/Produzentin Danna Stern («Fauda»). Nach dem Anschlag auf das Wüstenfestival mit 260 Toten und über 100 Geiseln waren die Produzenten bereits vor Ort.„Unser Team vor Ort hat das Ereignis in Echtzeit dokumentiert. Es handelt sich um eine bedeutende internationale Geschichte, die in den kommenden Jahren widerhallen wird“, sagt Reinhardt Beetz, CEO von gebrueder beetz filmproduktion, der bereits an mehreren Projekten mit dem renommierten Filmemacher Duki Dror zusammengearbeitet hat, darunter «Inside the Mossad» für Netflix und WDR/ARTE. „Die Sondersendung, die auf ARTE ausgestrahlt wird, ist dabei erst der Anfang“, sagt der Produzent Reinhardt Beetz. „Eine Serie und eine längere Produktion sind in Entwicklung, die die schrecklichen Angriffe der Hamas mit dokumentarischem Tiefgang erzählen.“