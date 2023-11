«Charles III»-Dokumentation abgedreht

England

Die BBC möchte in den kommenden Wochen eine neue Dokumentation zeigen.

ist eine neue 90-minütige Dokumentation, die von Oxford Films für BBC One und iPlayer produziert wurde. Der Film bietet einen einzigartigen Einblick in das Leben von König Charles III. und Königin Camilla und führt die Zuschauer hinter die Kulissen des ersten Jahres der Regentschaft von König Charles. Der von Helena Bonham Carter gesprochene Film wird im Dezember im Rahmen des Weihnachtsprogramms der BBC ausgestrahlt.Mit exklusivem Zugang folgen die Kameras König Charles III. und Königin Camilla durch die wichtigsten Momente des ersten Jahres ihrer Regentschaft, in dem sie ihre neue Rolle annehmen und ihre Arbeit und Pflichten erfüllen. Dieser historische Dokumentarfilm wurde bei den Vorbereitungen, der Durchführung und den Feierlichkeiten zur ersten Krönung seit 70 Jahren im Buckingham Palast und in den darauffolgenden Monaten gedreht und enthält Beiträge von Mitgliedern der königlichen Familie und wichtigen Akteuren im Haushalt des Königs und der Königin. Mit unvergleichlichen Einblicken von vielen der Beteiligten sowie Momenten von großer Ergriffenheit und Humor bietet dieser Film eine einzigartige Perspektive auf die inneren Abläufe eines entscheidenden Moments, der eine neue Ära in der Geschichte der Monarchie markiert.Kate Phillips, BBC-Direktorin von Unscripted, sagt: "Es ist ein echtes Privileg, einen so außergewöhnlichen Blick hinter die Kulissen auf das erste Jahr der Herrschaft von König Charles werfen zu dürfen. Es ist eine bemerkenswerte Zeit in der Geschichte, und diese Dokumentation wird einen einzigartigen Einblick in König Charles und Königin Camilla sowie in die Vorbereitung und Planung ihrer Krönung bieten - eine bedeutsame Zeremonie, die von Millionen Menschen auf der ganzen Welt verfolgt wird."