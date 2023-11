CNN wirbt für Schutz vor Tiger

US-Fernsehen

In Zusammenarbeit mit dem Unternehmen B.Grimm hat CNN eine neue Sendung gestartet.

B.Grimm, ein in Thailand ansässiges Multi-Unternehmen, erweitert seine Partnerschaft mit CNN International Commercial (CNNIC) für eine Werbe- und Sponsoring-Kampagne, in deren Mittelpunkt die Bemühungen zum Schutz der Tigerpopulationen und -lebensräume stehen. Im Rahmen dieses Sponsorings kehrt die Multiplattform-Kampagnezurück. Die neue Folge, die von CNNs Senior International Correspondent Will Ripley moderiert wird, wird beispielsweise am Sonntag um 07.30 Uhr Ostküstenzeit auf CNN International ausgestrahlt und zeigt, wie Menschen, die sich für den Schutz von Tigern engagieren, die Bedrohung von Tigern umkehren, was sowohl den Wildtieren als auch den Gemeinden zugute kommt."Wir freuen uns, mit renommierten Markenpartnern wie B. Grimm zusammenzuarbeiten, die sich sehr für den Schutz und die Erhaltung dieser majestätischen Spezies einsetzen", sagte Cathy Ibal, Senior Vice President, CNN International Commercial. "Wir sind zuversichtlich, dass diese preisgekrönte Show, die von CNN's immersivem Storytelling angetrieben wird, beim Publikum Anklang finden wird, indem sie zeigt, wie wichtig es ist, sich für den Schutz von wilden Tigern einzusetzen."Dr. Harald Link, Präsident von B.Grimm, betont, dass Geschäfte mit Mitgefühl die harmonische Koexistenz von Unternehmen mit der Natur und den Gemeinschaften fördern. In den letzten zehn Jahren hat B.Grimm aktiv Initiativen zum Schutz von Tigern unterstützt, indem es sowohl mit dem öffentlichen als auch dem privaten Sektor zusammengearbeitet hat. Die Partnerschaft mit CNN, einem weltweit renommierten Nachrichtensender, wird als entscheidender Weg für die Verbreitung von Inhalten gesehen, die von dem außergewöhnlichen Nachrichtenteam von CNN produziert werden und deren große Reichweite nutzen. Diese Zusammenarbeit soll die zentrale Rolle von Tigern im Ökosystem hervorheben und dient als Eckpfeiler des unermüdlichen Engagements von B.Grimm für die Erhaltung der Umwelt in den kommenden Jahren.