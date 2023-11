Rundschau

Sowohl Ridley Scotts «Napoleon» als auch «Faraway Downs» von Baz Luhrman haben starke Performance-Probleme.

«Napoleon» (seit 23. November im Kino, bald bei AppleTV+)

«Faraway Downs» (ab 26. November bei Disney+)

«Scott Pilgrim hebt ab» (seit 24. November bei Netflix)

«Turn to me Mukai-kun» (seit 18. Oktober bei Netflix)

«007: Road to a Million» (seit 9. November bei Amazon)

Vor der atemberaubenden Kulisse dieser Großproduktion und vom legendären Regisseur Ridley Scott inszeniert, zeigt der Film Bonapartes unerbittlichen Weg zur Macht – durch das Prisma seiner süchtig machenden, unbeständigen Beziehung zu seiner einzigen, wahren Liebe Joséphine. Präsentiert werden dabei Bonapartes visionäre militärische und politische Taktiken in einigen der dynamischsten Schlachtszenen, die je gefilmt worden sind.Im Mittelpunkt der Geschichte steht die englische Aristokratin Lady Sarah Ashley (Nicole Kidman), die um die halbe Welt reist, um ihren untreuen Ehemann zur Rede zu stellen und einen ungewöhnlichen Vermögenswert zu verkaufen: eine Millionen Hektar große Rinderfarm im australischen Outback namens Faraway Downs. Nach dem Tod ihres Mannes plant der skrupellose australische Rinderbaron King Carney (Bryan Brown), ihr das Land wegzunehmen, und sie tut sich widerwillig mit einem rauen Viehtreiber (Hugh Jackman) zusammen, um ihre Ranch zu schützen.Scott Pilgrim verliebt sich in Ramona Flowers und muss sich gegen ihre sieben fiesen Ex-Freunde behaupten, um mit ihr auszugehen. Doch es wird noch komplizierter.Mukai Satoru ist ein Büroangestellter, der als Student eine Freundin hatte, sich aber nach einem Zwischenfall von ihr trennte. Das ist 10 Jahre her, aber Mukai konnte seine Ex-Freundin nicht vergessen und ist immer noch Single. Dieses Mal ist Mukai entschlossen, zum ersten Mal seit 10 Jahren wieder Liebe zu finden.Neun Zweierteams reisen um die Welt und stellen sich körperlichen und geistigen Herausforderungen, um 10 von "The Controller" (Brian Cox) versteckte Fragen zu finden, deren richtige Beantwortung der Schlüssel zum Gewinn des Hauptpreises von 1.000.000 £ ist.