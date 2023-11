Michael Robotham: 'Das Ghostwriting hat sich als wertvolles Sprungbrett erwiesen'

Interview

Der Journalist, der die Romanvorlag für die neue ITV-Serie geschrieben hat, erzählt über die Entstehung des Thrillers.

Es ist immer wieder faszinierend zu sehen, wie ein Roman verfilmt oder verfilmt wird, wie andere die Geschichte und die Figuren interpretieren. Passt es zu den Bildern, die ich in meiner Fantasie gemalt habe? Werden meine Figuren lebendig? Das Fernsehen ist ein ganz anderes Medium, und ich hoffe, dass die Serie mehr Menschen dazu ermutigt, das Buch in die Hand zu nehmen und sich selbst ein Bild von der Geschichte zu machen.Wegen der Abriegelung von Covid-Viren und der Schließung der Grenzen habe ich mich nur wenige Male mit Peter getroffen, um die Serie zu besprechen, und es war mir nicht möglich, für die Dreharbeiten nach Großbritannien zu kommen. Aus diesem Grund habe ich beschlossen, mich zurückzuhalten und mich nicht zu sehr einzumischen.Die Fernsehserie hat eine ganz andere Atmosphäre als das Buch, weil man Joseph in diesem Fall zum «Suspect» machen muss, damit die Zuschauer miträtseln, ob er heimlich ein Mörder ist. Im Buch, das in der ersten Person erzählt wird, ist Joseph nicht immer ein zuverlässiger Erzähler, aber der Leser spürt schneller, dass er eine Figur in einem größeren Spiel ist, in dem es um unglaublich viel geht.Zu Beginn der Geschichte scheinen Joe und Julianne ein perfektes Leben zu führen - glücklich verheiratet, mit einer hübschen Tochter, einem schönen Haus und einer erfolgreichen Karriere. Doch diese makellose Existenz gerät ins Wanken, als bei Joe Parkinson im Frühstadium diagnostiziert wird, was er Julianne verschweigt. Wie so oft zieht eine Lüge die nächste nach sich, bis sie sich häufen und ihn unter sich begraben.Josef hat Höhenangst, was deutlich wird, als er gebeten wird, den jungen Krebspatienten zu retten. Wie viele Männer vergisst er, dass er nicht mehr so jung und stark ist wie früher. Vielleicht will er zeigen, dass er immer noch mutig und stark ist, aber Julianne ist wütend, weil sie möchte, dass er an seine Familie denkt.Die Nachricht ist niederschmetternd. Er durchläuft alle Phasen der Trauer, zieht sich von seiner Familie und seinen Freunden zurück und versucht, seine Umgebung zu desinfizieren. Wie er im Buch sagt: „Hier stehe ich - nicht an einer Kreuzung, sondern in einer Sackgasse. Ich habe eine Frau, die mich mit Stolz erfüllt, und eine Tochter, die mich zum Weinen bringt, wenn ich sie schlafen sehe. Ich bin vierzig Jahre alt und habe gerade erst begonnen zu verstehen, wie ich Intuition und Lernen kombinieren kann, um meinen Job richtig zu machen. Die Hälfte meines Lebens liegt noch vor mir - die beste Hälfte. Leider ist mein Geist willig, aber mein Körper ist es nicht - oder wird es bald nicht mehr sein. Er verlässt mich nach und nach. Das ist die einzige Gewissheit, die mir bleibt.“Als «The Suspect» zum ersten Mal in Großbritannien veröffentlicht wurde, gab es Pläne, weitere Bücher der Serie zu verfilmen, aber trotz sehr guter Einschaltquoten wurde beschlossen, die Serie nicht fortzusetzen, was schade ist, weil ich glaube, dass einige der besten Handlungsstränge noch vor uns liegen. Inzwischen befindet sich eine zweite Staffel in Produktion.Ich begann meine Karriere als Journalistin und Feuilletonistin, die mich um die ganze Welt führte, um über große internationale Ereignisse zu berichten. Ich wollte schon immer Romanautor werden, aber es kann schwierig sein, von der Welt des Journalismus in einen Raum zu wechseln, in dem man sich ein Jahr lang hinsetzt, um ein Buch zu schreiben. Das Ghostwriting hat sich als wertvolles Sprungbrett erwiesen, denn es hat mir die Disziplin vermittelt, lange Geschichten zu schreiben, und mir gezeigt, wie man eine Stimme einfängt und Figuren auf der Seite zum Leben erweckt.Ich weiß, dass World Productions die Serie fortsetzen wollte, aber die Realität ist, dass kommerzielle Fernsehsender weltweit unter dem Druck von Streaming-Diensten stehen, die ihnen Zuschauer wegnehmen. ITV hat eine kommerzielle Entscheidung getroffen, aber ich bin zuversichtlich, dass ein anderer Sender oder Streaming-Dienst die Serie übernehmen wird. Mittlerweile übernimmt Channel 4 die Produktion.Ich denke, Aidan war ein großer Gewinn für die Serie, weil er ein so beliebter Schauspieler ist und ein so großes Medieninteresse hervorruft, vor allem bei Frauenzeitschriften und Websites. Er ist ein brillanter Schauspieler und diese Rolle war etwas Besonderes für ihn. Anstatt den großen, dunklen, gut aussehenden Helden zu spielen, konnte er düster, kantig und ängstlich sein. Ich muss zugeben, dass er viel attraktiver ist, als ich mir Joseph O'Loughlin je vorgestellt hätte.